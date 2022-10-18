美麗戰場|劇情狗血豆瓣奪4.8分　同《美麗傳說》相似有抄襲嫌疑？

TVB（無綫電視）熱播中的台慶劇《美麗戰場》引來不少迴響，劇集褒貶参半，在豆瓣平台只奪得4.8分，當中因為劇情太狗血關係而令不少觀眾棄劇，更揚言推薦大家收看「亞視」在2000年推出的劇集《美麗傳說》，事關劇情大同小異，不禁令人覺得有抄襲的嫌疑。同時，劇中蔣家旻的角色奸到出汁，令人聯想起田蕊妮飾演的孫琳琳（《美麗傳說》），非常有田蕊妮的影子。

《美麗戰場》﹑《美麗傳說》的劇情被網友指類似。（網上圖片）

有收看《美麗戰場》的觀眾都知道，劇情圍繞女性為主，再運用選美作正式的揭幕，三位好姐妹為不同的利益逐漸各散東西，開始反面漸行漸遠，盡顯機心各懷鬼胎，劇中「好姐妹」﹑「選美」﹑「豪門」等這些元素，早已在劇集《美麗傳說》中出現過，劇情大同小異相當狗血，正因為劇情太明顯的關係，讓不少網友覺得是不是有抄襲的嫌疑。

正正因為兩部劇集大同小異關係，《美麗戰場》中有多位女角的演技根本讓人看不下去，表情﹑情緒欠缺，難令觀眾有代入感，所以不少網友建議大家收看《美麗傳說》，因為該劇中有不少演技出色的演員，而且劇情反轉豐富，所以至今仍令不少人印象深刻。

《美麗戰場》劇情圍繞女性為主。（劇照）

《美麗傳說》亦是以選美作正式的揭幕。（影片截圖）

雖然《美麗戰場》劇情狗血，多位女角演技欠缺，不過唯獨蔣家旻令觀眾眼前一亮。飾演鍾家琪的她讓觀眾看到咬牙切齒，恨之入骨，其機心算盡﹑扮可憐搏同情﹑又勾引男人愛錢等，無論眼神﹑動作還是語氣的情緒都演得相當到位，看得觀眾相當過癮，更揚言看好她問鼎今年台慶頒獎禮「最佳女配角獎」。

蔣家旻的角色相當搶眼。（微博圖片）

而蔣家旻飾演的鍾家琪非常有田蕊妮在《美麗傳說》中飾演孫琳琳的影子，在劇中田蕊妮見錢眼開，奪得選美季軍而為人熟悉，擠進上流社會的圈子結識不少富豪，從而勾搭不少富豪公子，最終嫁入豪門扮乖乖女好媳婦，暗內機心算盡，設法為自身利益陷害他人等，整個人設「賤」到出汁，田蕊妮在演技上情緒相當到位，孫琳琳絕對是她的代表角色之一。

田蕊妮在《美麗傳說》中奸到出汁（影片截圖）

蔣家旻有田蕊妮的影子。（網上圖片）