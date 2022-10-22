向太頻搶答向佐醜聞不敵張蘭咁錫仔！盤點娛圈3個「絕世好爸媽」

近日TVB老戲骨劉丹，在出席活動時，就被問到有關兒子劉愷威的感情近況，劉丹稱自己一直以來都很少過問劉愷威的感情事，他個人並不會反對兒子再婚，畢竟作為父親的他也希望兒子可以有個伴來照顧他。



不少網友看了這段訪問後，就發現近幾年娛樂圈開始出現一種很奇怪的現象：明星的感情事，當事人不願說，但作為旁觀者的父母倒是非常熱衷表態，而且還有的父母經常對外替兒子發言，比當事人還積極呢！有網友更是總結了這幾年，娛樂圈裡最有名的「絕世好爸媽」居然都有他們的影子！

一、劉丹回應劉愷威新戀情

早前劉愷威被爆疑似和小18歲的女星尤靖茹戀愛，雖然事後雙方都第一時間否認了這項說法，但這消息還是在網上鬧得沸沸揚揚的。

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作為劉愷威父親的劉丹，在近日的採訪裡就被問及有關劉愷威的新戀情，他表示既然兒子已經否認，那他也會選擇相信兒子不會說謊。在談及孫女小糯米時，他表示目前正在就讀三年級的小糯米成績非常優異，而且最近在鋼琴比賽中還獲得了亞軍，大讚孫女非常優秀！

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二、向太說郭碧婷、向佐婚姻幸福

向佐和郭碧婷這段豪門婚姻，從戀愛到結婚生子一直以來都是外界關注所在。事實上，向佐和郭碧婷本人在現實生活都非常低調，但向佐的媽媽卻非常活躍在社交媒體上，而且還經常在網上代替向佐和郭碧婷平反網上的謠言。

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比如當年向佐成功求婚郭碧婷一事，居然是奶奶宣佈的；比如說網上謠傳向佐、郭碧婷還沒領證時，向太還親自出馬發文闢謠；比如網上曾謠傳郭碧婷誕下的是女孩，但後來向太就回應了此事均不屬實；比如說網上謠傳郭碧婷、向佐婚後感情不睦，向佐被傳婚內出軌時，向太也是第一時間跳出來替媳婦說話——郭碧婷最幸福的可能不是嫁了個好老公，而是有一個好奶奶吧！

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三、張蘭否認兒子出軌

汪小菲和大S離婚後，有關汪小菲婚內出軌的新聞在網上鬧得沸沸揚揚，但作為當事人的汪小菲和大S對離婚一事都不願多談，反而是汪小菲的母親張蘭就頻頻在網上和直播間發表自己對兒子離婚一事的看法，維護兒子的同時，又常常吐槽自己的兒子不爭氣，還被網友發現張蘭在網上對一條「兒子不懂老母親的心，誰也理解不了一個女強人背後的心酸」的帖文點讚，而且不止一次表示自己對兒子新女友不滿的態度。

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經常對外替兒子發言的劉丹、向太和張蘭，被網友戲稱是娛圈最強「絕世好爸媽」確實有些好笑了，有網友還笑稱：還有S媽黃春梅（大S、小S媽媽）——養兒一百歲長憂九十九，兒子被誤會也許就是他們最大的痛點吧！

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