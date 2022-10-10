向佐傳出軌近3個月仍未回應　向太1舉動疑「棄子留孫」暗撐郭碧婷

38歲台灣女星郭碧婷與向華強的長子向佐於2019年結婚，育有2個孩子，沒想到向佐7月中卻被大陸狗仔隊爆料疑似出軌，事發後夫妻2人皆未出面發聲，倒是兩人長輩在社交平台發文替兒女發聲。不過，近日有網友替郭碧婷抱不平說「臭老公遠離」，向太居然出面按讚，掀起網友熱議！



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向佐被傳出軌至今一直神隱，也未現身女兒的2歲生日、兒子的百日宴。近日，向太在抖音（TikTok）曝光赴台的生活日常，發文底下有網友留言寫下：「有錢，有兒女，有通情達理的公婆，臭老公遠離，日子太滋潤了。」疑似在說郭碧婷。

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有眼利網友則發現，向太在這則留言按讚。消息一出，讓許多大陸網友們忍不住留言說：「對自己兒子還挺有自知之明的」、「向太去子留孫」、「感覺郭碧婷和向太才是母女」、「向太對郭碧婷才是真愛，這個家沒有向佐感覺還行」；有網友還拿出向太前先日子替兒子孫女慶祝的照片說：「發的照片都沒有她兒子，不知道的還以為郭碧婷是親閨女」、「笑死我了，向太真的很搞笑，好像向佐才是嫁進來的那個」。

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