汪小菲疑認愛卻刪合照 張穎穎恐過不了奶奶那一關 張蘭：二手貨
撰文：女人我最大
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在與大S離婚前即被爆出婚內出軌的汪小菲，早前曬出一張十指緊扣新歡張穎穎的甜蜜照，不過，汪小菲上傳沒多久隨即刪除，也被解讀為官宣認愛了！
【圖輯】汪小菲甜曬與緋聞女友十指緊扣合照卻突刪掉！張穎穎恐過不了奶奶張蘭那一關…（點圖放大了解👇👇👇）
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張穎穎搬進大S婚房一年，終於等到名份？
從與大S離婚前到現在，汪小菲疑似與25歲新歡張穎穎已戀愛近一年多的時間，這段時間張穎穎更爆出為汪小菲墮胎，且就住在大S昔日價值近2.8億（台幣）的婚房中等消息！
不過，就算被拍下多次同進同出家門、穿情侶裝等戀愛證據，汪小菲與張穎穎也始終不認愛，張穎穎更曾嘴硬表示：「看不上汪小菲！」
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官宣認愛？汪曬小菲「十指緊扣張穎穎」甜蜜合照
昔日打死不認戀情的汪小菲，如今汪小菲主動於朋友圈曬出十指緊扣張穎穎的放閃合照，雖然一如往常地所速刪文，卻也算是首度認愛，被解讀為終於準備給張穎穎名份！
張蘭多次辱罵張穎穎
大S斬斷與汪小菲的10年婚姻、光速再婚舊愛具俊曄後，新婚生活低調又甜蜜，但汪小菲的日子，卻不太好過～除了與張穎穎的戀情無法愛得高調之外，還得忍受媽媽張蘭不停辱罵張穎穎。
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雖然張蘭也曾在汪小菲、大S尚未離婚前，被爆出與張穎穎的溫馨合照，看似母子聯手背叛大S，但張蘭這一年多來卻始終不接受張穎穎，更多次在直播中暗諷、辱罵張穎穎「臭蟲」、「二手貨」等字眼，想必未來張蘭與張穎穎之間的難題，也是在考驗汪小菲的智慧了～
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