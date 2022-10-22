盤點近期3大必睇人氣寫真　林莎艾瑞絲搏盡硬撼雞排妹鄭家純

動盪的2022即將進入尾聲，隨著嶄新一年的到來，許多精彩的寫真商品也在這段期間推出，甚至是鑒於2023年的登場，不少單位也接連發行了年曆，藉此伴隨粉絲迎接新的癸卯年。



然而寫真年曆不僅能記錄下時間排程，精美拍攝、製作的圖像產物，更值得粉絲們加以珍藏。此番，CooL變特意統整了三本近期人氣爆棚的寫真年曆產品來介紹，讀者們不妨就在這三本年曆中購買，選擇一本迎接精采的2023年。

一、《2023 super Lisa林莎寫真月曆》尖端限定版

人氣爆棚的林莎，不僅能在多個台灣節目上看見她的美麗身影，她在2021年發行的實體寫真書《莎甜苦辣》也迎來佳績，可見她現處的人氣事態。

然而隨著2023的到來，林莎也與尖端出版合作，發行了備受期待的《2023 super Lisa林莎寫真月曆》。在這一次的商品上，除了精美外盒和實體月曆部分，十足感受到林莎與尖端出版的用心外，其中更貼心附上四款寫真卡，讓粉絲能收藏不同造型的Super Lisa！

值得一提的是，在10月19號開放預購首日，《2023super Lisa林莎寫真月曆》便締造「預購量超標」的好成績。

【圖輯】點圖放大看更多林莎IG美照👇👇👇

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二、《陷阱》2023瑞絲超辣寫真年曆

隸屬台灣YouTuber團隊「反骨男孩」的甜美成員Aries艾瑞絲，不僅屢屢在影片上表現出可愛一面，鑒於她活潑的個性，也透過多元的企劃、帶領觀眾體驗許多新鮮事情，著實令其人氣扶搖直上，Youtube頻道更即將來到50萬訂閱戶大關。

然而近年都有發行寫真年曆的Aries艾瑞絲，在9月30號也正式開放預購2023的寫真年曆作品《陷阱》，其中除了尺度部分再升級，挑戰多款性感造型，售價部分也一如既往維持$690元（約$170港幣），以回饋長久以來對艾瑞絲支持的粉絲。

且據艾瑞絲本人透露，《陷阱》第一刷的600本已經正式完售，而追加的第二波200數量也於今日正式開售，對此感興趣的朋友不妨立即搶購！

【圖輯】點圖放大看更多Aries艾瑞絲IG美照👇👇👇

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三、鄭家純《純陪伴》2023寫真年曆

雞排妹鄭家純不僅在過去的《18歲的禮物》、《純熟》等作品都締造佳績，她也發展起成人電商，販售極具質感的服飾以及小物，著實開啟了另一片事業心版圖。

【圖輯】點圖放大看雞排妹鄭家純出道10週年紀念寫真畫面👇👇👇

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而甫在10月中旬展開《純熟》寫真簽書會的鄭家純，同樣在2023年發行了寫真年曆，且於其中收錄共14張未收錄寫真集的相片。對此感興趣的朋友不妨購買收藏，一次收盡鄭家純多個令人怦然心動的瞬間。

【同場加映】雞排妹鄭家純獲稱「話題女王」 重溫10宗必需記得的激進事件（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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