雞排妹10週年寫真畫面首曝光 將女性曲線發揮到極致網民暴動了！
撰文：聯合新聞網
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鄭家純（雞排妹）這個月開放預購她出道十週年紀念寫真「純熟」，她為了這本寫真作品，自律地把身上的每一吋都調整到最完美，宣傳照片每一張都令人驚豔，將女性的曲線美發揮到極致。
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「純熟」以浪漫且夢幻的視角，拍攝月亮星座是雙魚座的鄭家純。每個瞬間的光影靈動感，映照出她内心世界的感性樣貌，展現出各種不同曖昧地帶的情緒、表情、肢體輪廓與空間關係等細節。紀錄她褪下防備心的肌膚，打破曖昧模糊的視角，只留下永恆的怦然心動。
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從「18歲的禮物」到「純熟」，鄭家純十年來累積了不同階段對事物的體認，從青春時期的銳氣鋒芒，轉化成爲溫潤的堅毅，所有生命經驗堆疊成爲現在的她。而鄭家純也想透過寫眞傳達對支持者的感謝，用溫柔包覆愛意藏在書中。
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鄭家純和參與這次十週年紀念寫真的所有團隊們，都希望「純熟」能在十年後或二十年後成為經典，永遠定格家純28歲，剛剛好純熟的美好畫面。
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