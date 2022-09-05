元元拍寫真勁黐20層胸貼「撕到那位置破皮」曾被指隆胸靠一招澄清

26歲的台灣女星元元（吳婕安）近日發行第三本寫真書，日前在新北市板橋舉行簽書會，即使受到「軒嵐諾」颱風襲台影響，仍早早就有粉絲到場排隊。簽書會不幸遇到颱風攪局，元元的心情沒有受影響，反而希望遇水則發，而這兩個月忙拍寫真，瘦了4公斤左右，目前大約48公斤，活動當日的臉形明顯拍寫真時更尖；她自認是很愛吃的人，一餐可以吃2桶、共16隻的炸雞，最愛的小吃是滷肉飯。



元元一週可以吃5天的滷肉飯，而且都要大碗的：「我很喜歡扒飯的感覺，我室友都說我是滷肉飯大王，最喜歡西門町的一家店，那是我心目中的第一名，如果在附近收工都會去買，我也夢想參加大胃王比賽」。談到最滿意的寫真照片，元元最喜歡的是泡澡系列：「因為很居家、自然，然後我大概貼了20層胸貼，建議大家拍寫真一定要貼白色的膠布，若是深色的就會像走光，但撕下來會很痛，還會破皮。」

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元元的媽媽當日也有現身力撐寶貝女，她透露媽媽很嚴格、很在乎女生的外表：「小時候上課都會要擦防曬，我媽懷我的時候狂喝牛奶，所以我都沒長過痘痘，皮膚很好，沒有毛孔」，當元元在家肆意狂吃東西時，媽媽也會在一旁碎念：「像我最近變瘦，我媽就會說可以再瘦一點，還沒結婚前越瘦越好，而且她跟我像姊妹，不管看什麼都說尺度不夠大，因為她那個年代比較保守，所以希望我可以多留一些紀念。」

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至於若是有下一本寫真，是否會再挑戰更大尺度？元元笑說一定會，但還沒有想好要拍什麼主題：「我現在拍寫真集不會像以前那麼害羞，都是攝影師在尖叫，光是穿內褲就拍不下去，尺度再大他一定會更害羞」。而她的上圍有34E，之前有去上過《國光幫幫忙》分辨真假奶的主題，經過節目證實確定是真的，因此沒有粉絲會去質疑她的胸部是不是人工做的，之前有試過要穿集中型內衣睡覺，但太緊了，索性就讓它自然外擴；元元的媽媽、妹妹身材都很好，她也笑說「美胸」應該算是遺傳。

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單身許久的她日前被拍到與男星許凱皓一同逛夜市，元元強調兩人只是朋友：「其實後面還有很多朋友，但是我們真的是好朋友關係。我喜歡溫柔的男生，在乎脾氣，因為我爸比較大男人，他說什麼就是什麼」，但許凱皓當日仍帶著花束、戴口罩與帽子悄悄現身。元元坦言雖然單身，但跟前男友還是有重新討論是否要繼續交往，最後因為工作環境不同，兩人逐漸沒有話題可以聊，就覺得還是不適合。

元元對於另一半的外型不是太在意，重點是他的個性：「現在會想認識久一點再在一起，想找適合結婚的，也不排斥演藝圈的人」，但元元昨天去算命，老師建議她這輩子都不要結婚，怕她沒有慎選對象，反而斷了自己的桃花：「我想要32到34歲結，老師的意思應該是要我好好找對象，但我媽是外貌協會，她只要帥就先加分」，這時元元的媽媽在一旁喊冤：「我是跟她像姊妹，所以開玩笑，重點還是要對她好。」慌張替自己解釋的樣子十分可愛。

元元最近也挑戰新造型，把出道以來留的長髮剪掉，看起來更清新、舒服，她也不甩酸民對她的評論，因為家裡就有毒舌的媽媽跟妹妹：「我媽天蠍座，講話很直接，家裡就有酸民了，所以網路上的酸民都是我朋友，之前有被酸大餅臉，那是我剛好在張嘴吃東西，所以之後吃東西我就會用口罩遮」。

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