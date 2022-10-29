吳宗憲錄影時滑倒「整個人消失」　網友爆笑直呼：最真實的綜藝摔

吳宗憲與陳漢典、Lulu主持《綜藝大熱門》，29日分享錄影畫面，只見他坐在椅子上，講述著「當老闆」心情，不過話講到一半突然連人帶椅往後滑，陳漢典急忙衝上前也來不及。



憲哥整個人已摔在地上，他被扶起來後還直呼「這椅子怎麼這麼滑啊～」現場則一片笑聲。

憲哥分享自己慘摔畫面，並寫道：「意外總是意外的好笑！很多東西台上是綵排不來的～～我終於知道什麼叫做老萊子！彩衣娛親！自己也開心。」網友看到影片也留言「笑哭」的表情符號，但也好奇憲哥是「製造笑果嗎？」，紛紛提醒「注意安全」，直呼是「最真實的綜藝摔」。

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