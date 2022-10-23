金鐘獎｜吳宗憲回應「人氣獎」不公平　喊話綜藝、戲劇一次辦就好

吳宗憲凌晨和Lulu、陳漢典、KID、坤達一起出席三立慶功宴，看到得獎的Lulu，吳宗憲故意說跟她主持「綜藝大熱門」9年都沒得獎，「結果妳一跟佼佼主持就得獎，是我委屈了你，我去死一死好了！」嚇得Lulu趕緊變身無尾熊抱住吳宗憲。



吳宗憲對於今年金鐘獎開放觀眾投票「最具人氣綜藝節目獎」非常開心，因為這是他建議多年的獎項，「有這個獎我就夠了，做節目就是要給觀眾看。」可惜他錯估「人氣獎」的頒獎時間，沒想到竟然是第一個開獎，遲到的他沒能趕上，直呼拜託下次不要這麼早頒。

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吳宗憲認為，奪下「人氣獎」可謂金鐘獎最大贏家，因為做節目就是要給觀眾看，而這個獎項正是觀眾一票一票投出來的。不過「人氣獎」早在網路上就引發賽制公平與否的討論，有觀眾分享最終票數，「玩很大」以9.8萬票擊敗9.2萬票的「飢餓遊戲」。

吳宗憲強調他全程都沒有參與拉票，「因為我也疼惜其他人，我連直播都沒有。鞋子(孫協志)很在意這個事情，他們在意是合理的啊！所謂的不公平，那難道對他們兩個(指坤達、KID)公平嗎？也沒有啊！」吳宗憲坦言「玩很大」做比較久，或許「飢餓」明年就是「人氣獎」得主。

他認為「人氣獎」是唯一代表觀眾的獎項，話鋒一轉突然說：「其他比方說拿納稅人的錢來拍戲的，沒有收視率壓力。」他疑似隔空回應曹瑞原日前的批評，故意說近日耳聞有人評斷綜藝人出席金鐘獎典禮時不坐到最後、不夠敬業，吳宗憲解釋：「我們給觀眾的綜藝感是日常生活，我們不是冷感，沒得獎痛苦的要命！不要誤會我們。」

他再次喊話綜藝、戲劇不應該分成兩天舉辦，「可以下午就開始星光，像今年沒有戲劇人馬，氣氛也是冷掉，明天再看戲劇，沒有綜藝人就也會生冷一點，都是互相陪襯，如果藝人不分大小咖就不叫演藝圈了，把它改回來吧！明年就一次辦好。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】