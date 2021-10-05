魷魚遊戲｜神還原123木頭人！吳宗憲回眸一笑嚇窒網民：紙紮公仔

59歲的台灣綜藝天王吳宗憲近來除了風光嫁女，也證實將淡出演藝圈投入更多時間從商，心境想必有不少轉變。搭上韓劇《魷魚遊戲》熱潮，吳宗憲日前竟Cosplay戲劇首集「123木頭人」的巨型詭異娃娃。爆笑畫面讓粉絲直呼很像紙紮公仔，亦開玩笑道，「該不會剛嫁一個女兒，又再嫁第二個，受刺激了？」



吳宗憲日前透過臉書發布一段短片，畫面中他頭戴雙辮子假髮，身穿橘、黃配色背心裙。令人噴飯的是當吳宗憲轉身，齊瀏海下的臉頰塗抹2塊誇張腮紅，讓他活像殭屍電影中角色，短短幾秒只見他猛睜雙眼表情逗趣。而貼文寫下「123木頭人」，原來他正在扮演《魷魚遊戲》裡頭的詭異娃娃。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

搞笑畫面曝光後讓粉絲笑壞且紛紛留言，「憲哥的台詞：見鬼啦」、「怎麼好像看到紙紮公仔」、「哇賽！真的會驚嚇到想打下去」、「憲哥該不會剛嫁了一個女兒，明年又再嫁第二個，然後受刺激了」、「憲哥找到失散多年的妹妹了」。就連被網友笑說撞臉詭娃的國民黨籍台北市議員游淑慧都大讚，「憲哥威武，哪裡買的橘色背心裙，好難買ㄟ！」

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