披荊斬棘2｜網爆8位男星片酬吳建豪最高　溫兆倫傳收12萬已被Out

內地綜藝節目《披荊斬棘2》大受歡迎，為不少男明星的演藝事業再創高峰，而近日網上則流傳某部份哥哥們參加該節目的片酬，以一期計算台灣男星吳建豪﹑潘瑋柏傳收55萬人民幣（約59萬港幣），屬當中最高的出場費，而香港男星劉愷威傳收25萬人民幣（約27萬港幣），出道多年的溫兆倫傳收12萬人民幣（約13萬港幣）等，片酬差距大引來網友討論。

網上傳出多位哥哥的片酬。（《披荊斬棘2》微博圖片）

據網友爆料指出某部份哥哥們的片酬，幾乎都是台灣男星的片酬較高，以一期為計算直到遭淘汰為止。從名單上可見吳建豪﹑潘瑋柏傳收55萬人民幣（約59萬港幣），而他們目前還未遭淘汰，以此推算節目已經來到第五場公演，再加上首場的個人公演，總共六場表演所以他們疑穩袋330萬人民幣（約350萬港幣），是眾多位片酬中屬最高的。而吳克群﹑蘇有朋傳片酬為45萬人民幣（約48萬港幣），至目前為止他們仍未遭淘汰，另外信（蘇見信）傳片酬為43萬人民幣（約46萬港幣），同樣地仍繼續參賽。

台灣男星的片酬似乎較高。（《披荊斬棘2》微博圖片）

而香港男星劉愷威傳25萬人民幣（約27萬港幣）一期，不過他已在第四場公演遭到淘汰，再加上首場個人公演節目，如按該片酬計算疑穩袋125萬人民幣（約135萬港幣）。而大前輩溫兆倫的片酬傳為12萬人民幣（約13萬港幣），不過他在第一場公演賽後就被淘汰，再加上首場個人公演節目，一共兩期節目疑有24萬人民幣（約25萬港幣）。不過最令網友驚訝的是已經出道多年的內地歌手鄭鈞傳片酬只有9萬人民幣（約9萬7千港幣）而已，按目前為止他仍未遭到淘汰，一共六場表演疑只穩袋54萬人民幣（約58萬港幣），與其他男星的片酬差距相當大。

溫兆倫﹑劉愷威已經遭淘汰，鄭鈞仍繼續比賽。（《披荊斬棘2》微博圖片）

雖然各位哥哥的片酬差距相當大，但不少網友亦認為該節目能提助哥哥們的人氣，使他們能夠再次翻紅，創造不少演藝機會，其實都是符合利益。因為從《披》節目而衍生的團綜《我們的滾燙人生2》就有鄭鈞參與及已被淘汰的哥哥，所以算是共贏。

《我們的滾燙人生2》就有鄭鈞參與。（微博圖片）

另外，雖然不知道吳卓羲一期片酬為多少，不過他亦因為該節目而產生高人氣，透過節目的拍攝，讓不少觀眾得知他可愛一面。更有粉絲大手筆為他作出應援，在長沙的核心地帶「五一廣場」內的長廊刊登他多場表演的照片，廣告位置相當明顯，非常有排面，不少網友都表示想去朝聖，由此可見該卯足的威力相當之大。

吳卓羲人氣急升。（《披荊斬棘2》微博圖片﹑微博圖片）