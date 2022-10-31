開心無敵獎門人｜裸泳羅泳嫻濕身引討論　原來廿年前全盛期仲索

《開心無敵獎門人》今晚（30/10）播出萬聖節特別版，由「獎門人」曾志偉，帶領四位「獎老」錢嘉樂、麥美恩、林秀怡以及徐文浩擔任主持，嘉賓則有「嘩鬼隊」梁思浩、伍韻婷（Juliana）、羅泳嫻、關寶慧、馬蹄露及古天祥，以及「鄰住買隊」黃美棋、鄭衍峰、阮嘉敏、黃頌明、焦浩軒及吳嘉儀。



羅泳嫻被稱為「裸泳」。（《開心無敵獎門人》截圖）

節目中曾志偉經常以「裸泳」稱呼羅泳嫻。對年輕一輩來說，羅泳嫻這個名字可能較為陌生，其實早年她曾經拍過不多TVB劇集，2004年《金枝慾孽》飾演的「陳妃」與做鄧萃雯做對手戲時更令她備受關注。

有網民都話當年「裸泳」羅泳嫻好正。（《開心無敵獎門人》截圖）

雖然入行近20年多數都是飾演綠葉、配角，但她仍獲不少粉絲留意。今晚播出《開心無敵獎門人》時，也有網民貼出她年輕時的靚相，激讚：「佢全盛期好正！」現年43歲的「裸泳」羅泳嫻感情生活也相當受矚目，2002年入行初期因與吳啟華合作演出電視劇《黑夜彩虹》而擦出愛火花，後來因有報道指吳啟華北上尋歡，兩人亦於翌年分手。

全盛的「裸泳」羅泳嫻。（VCG）

全盛的「裸泳」羅泳嫻。（VCG）

2011年她與圈外外籍男友結束多年愛情長跑，但經歷6年多婚姻後兩人於2017年正式離婚。其後2020年「裸泳」羅泳嫻又再覓得真愛，並誕下一子。