雞排妹鄭家純結婚告別寫真界　回顧大膽言論兼大尺度寫真保持唯美

現年29歲的台灣女星雞排妹（鄭家純）今日（2日）突然宣布與日本醫生男友AKIRA簽字結婚，令外界不禁猜測她早前高調表示推出最後一本寫真告別寫真界，正正就是為了老公。本名鄭佳甄的雞排妹於十年前因一條於雞扒店宣傳的影片爆紅而被外界稱作「雞排妹」，自此之後亦一度成為了她的藝名，其後她於2013年正式改藝名做鄭家純，並開展了她的寫真之路。



雞排妹鄭家純今日宣布已與日本男友登記結婚。（千巡影世提供）

雞排妹憑着純情的外表和玲瓏浮凸的身材深受宅男粉絲喜愛，她出道至今一共推出過五本寫真集，包括2012年推出的18歲出道作《18歲的禮物》（中文及日文版）、2015年的《我是鄭家純》、2016年的《純》、2017年的《泰純了》，以及上月推出的《純熟》，她亦有於去年推出兩本中文書《深夜保健室》和《驗屋清單》，當中亦有不少大尺度的性感照，甚至不惜為藝術半裸或全裸上陣，務求將自己最美的一面呈現給粉絲。

雞排妹憑着純情的外表和玲瓏浮凸的身材深受宅男粉絲喜愛。（千巡影世）

另外，言論向來出位的她亦是半個性博士，不但經常大方分享性知識，現在亦是成人用品品牌「純色」的創辦人。她曾透露自己單身但有「固定靈慾交往對象」（性伴侶），也不避諱說自己性需求不高，幾個月一次就可以，又曾在網絡節目《深夜保健室》自爆自己至少與50人床戰，更說最喜歡床伴叫她做「小母狗」，因為會覺得自己像小動物一樣被對方操控和保護。

雞排妹曾有不少出位言論，更曾經自爆自己至少與50人床戰。（IG：@ili.cheng）

然而去年卻不慎捲入小三風波，被媒體影到與「保時捷男」親密到酒店開房的照片，其後被爆料指男方原來有未婚妻。然而事件最後峰迴路轉，事件男主角發聲明澄清自己「沒正宮也沒小三」，亦坦言雞排妹是自己多年前的前女友：「本人多年維持開放式交往關係，並據實以告身旁密友，因此受採訪時，稱A女為女友是事實，但沒想到讓社會大眾誤認為A女才是正宮，沒正宮也沒小三，更沒有求婚三次和A女訂婚，本人並沒有未婚妻。」

雞排妹出道以來推出過五本寫真集，大尺度照片亦有不少。（IG：@ili.cheng）

雞排妹曾詢問過前男友，會不會介意她拍露點寫真？當時的男友馬上回答這樣就不會娶她，讓鄭家純反思感情的本質。今年她發行十周年畢業寫真，當中收錄胸部特寫，當她向醫生男友報備時，男友大讚真的很美，而她委婉告訴男友，如果他反對，她會感到困擾。男友體貼回應：「妳如果感到困擾，我會很心疼。」在那個瞬間打動了鄭家純的心，決定此人可以嫁。

如今雞排妹宣布將會告別寫真界，再加上已經是一名人妻，相信要再見到性感的家純只會難上加難。現在一起回顧雞排妹多年來的多張經典性感照，哪一張最令大家印象深刻呢？