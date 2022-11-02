雞排妹鄭家純結婚！閃嫁日本靚仔醫生　原因竟與「露點寫真」有關

【雞排妹結婚】鄭家純（雞排妹）今天情定日本醫生，兩人在日本登記結婚。29歲的她正在日本念書，今天透過越洋連線，向媒體宣布喜訊，正式升格人妻。



【圖輯】點圖放大看更多雞排妹鄭家純「登記結婚相」及更多性感照👇👇👇

+ 38

鄭家純和日本男友情纏五年，在疫情期間分隔兩地，感情一度分合。這次她重新赴日留學，也重拾往日舊情，兩人決定相伴一生，因此閃電登記。鄭家純透過經紀人分享，2018年在交友軟體上認識這位身高超過180cm的高大帥氣小兒科醫生，巧合的是，老公的名字也是AKIRA，與林志玲老公撞名。

【圖輯】點圖放大看雞排妹鄭家純出道10週年紀念寫真畫面👇👇👇

+ 28

經紀人康姐轉述，鄭家純曾詢問過前男友，會不會介意她拍露點寫真？當時的男友馬上回答這樣就不會娶她，讓鄭家純反思感情的本質。今年她發行十周年畢業寫真，當中收錄胸部特寫，當她向醫生男友報備時，男友大讚真的很美，而她委婉告訴男友，如果他反對，她會感到困擾。男友體貼回應：「妳如果感到困擾，我會很心疼。」在那個瞬間打動了鄭家純的心，決定此人可以嫁。

【相關圖輯】雞排妹鄭家純私授1招增加伴侶親密度「咁洗重點部位」惹無限幻想（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

後來他們去新加坡旅遊，AKIRA向鄭家純求婚，她毫不猶豫地點頭，在30歲前終結單身。深信命理的她也請御用命理師徐震諒幫她合婚以及挑登記時間，因此徐震諒意外成為第一個知道鄭家純要結婚的人。

【同場加映】雞排妹鄭家純獲稱「話題女王」 重溫10宗必需記得的激進事件（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

男星命喪梨泰院！友人悲痛證實「拜託送他最後一程」

敵不過病魔女主播離世「我沒逃 是醫生要我放棄的」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】