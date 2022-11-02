雞排妹結婚｜未婚夫AKIRA還原浪漫求婚過程　8字讓女神說出我願意

【雞排妹結婚】「雞排妹」鄭家純今天和媒體越洋連線，坦言過去一直沒承認有男友，就是想要保護另一半。「我們當時已經以結婚為前提交往，所以幾年前就討論和在做準備。 」



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而打動她的關鍵，就是AKIRA對她發行寫真集「可以理解我的想法，也願意支持我。」在疫情兩年半之間，AKIRA天天和她道早安、晚安，沒有一天中斷，兩人想盡辦法再見面。好不容易九月一起去新加坡玩一周，AKIRA順勢問鄭家純願不願意嫁給他，僅靠一句「你願意跟我結婚嗎」就套住女神。

鄭家純說，她和老公都是很理性、不浪漫的類型，連一起去買婚戒，鄭家純都在計算如何刷自己新辦的卡累積里程數。而她挑的0.7卡婚戒，價格沒破百萬台幣，之後打算明年五、六月會在日本辦婚宴，也許在那之前拍拍輕婚紗，挑個風景漂亮的地方，一起避開暑假人潮。

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說到AKIRA的個性，鄭家純最欣賞他溫柔，又喜歡自己的工作，是個認真上進的人。「他發現我們收入有差距，就開始更認真去加班打工，學理財。」而AKIRA也很孝順，最重要的是「尊重」鄭家純的工作，「他一直都很尊重我，像是出寫真，應該可以說明很多。」之後他們不急著生小孩，兩年內沒有做人計畫，鄭家純將繼續拼事業，AKIRA也要繼續完成碩士學業。「不會提前懷孕，因為有共識兩人一起照顧孩子。」

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AKIRA也親自問候台灣粉絲和媒體，承諾未來「會一輩子珍惜我和家純的緣份，還請台灣的大家多多指教」。接下來鄭家純會在11月12日出席品牌公開活動，因為是外國人的身份，不需要改成日本姓名。

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