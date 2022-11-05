慶餘年2｜張若昀親認將投入拍攝　傳肖戰繼續演有望變雙男主

2019年內地推出的古裝劇《慶餘年》大受歡迎，劇集後獲安排在TVB（無綫電視）播出同樣掀起追劇潮。而在去年官方曾宣布將會開拍第二季，但一直沒有動靜，讓不少網友認為可能會難產。沒想到近日《慶2》終於有動靜，事關其官方微博上貼了第二季的海報，再加上男主角張若昀近日在接受訪問時透露將會投入《慶2》拍攝，有傳劇集於明年開機拍攝，讓不少劇迷相當期待。

《慶餘年》相當受歡迎。（《慶餘年》微博圖片）

近日張若昀在接受訪問時就透露，指自己目前正在拍攝劇集《鳴龍少年》，當拍攝結束後自己會放假休息，結束休息之後並會投入《慶2》拍攝中。雖然並沒有表明會休息多長時間，但起碼肯定《慶2》將會開機拍攝。及後《慶餘年》的官網就上貼一張《慶2》的概念海報，表明「即將開機與小范大人一起，再探江湖廟堂」，《慶2》有新動靜讓不少網友相當期待，而第二季未播出網上話題不斷，更引來超過4千人表明會預約收看，可見該劇集是多麼的受歡迎。

《慶2》發布概念海報。（《慶餘年》微博圖片）

《慶2》將會開機拍攝，不少網友都相當關注是否原班人馬主演，而在去年官宣時范思轍（郭麒麟飾）﹑范若若（宋軼飾）都有現身發布會，所以此舉讓不少網友相信范氏三兄妹將會繼續拍攝第二季。而劇中的女主角林婉兒（李沁飾）與言冰雲（肖戰飾）就傳難以回鍋拍攝，傳出因為續集一直沒有動靜，所以李沁方已經另接其他劇集，明年沒有檔期再拍攝《慶2》，所以有傳張若昀推薦老婆唐藝昕頂補李沁角色，假若成真夫妻檔演情侶，相信更有看點。

有傳李沁﹑肖戰不會參演第二季。（《慶餘年》微博圖片）

至於肖戰他目前已是「流量男星」，近幾年均演男主角為主，有網友猜測要他出演配角應該難度很大，而且他剛加入《驕陽伴我》劇組拍攝，相信時間上難以配合。不過另有傳聞指言冰雲在第二季戲份會增加，發揮的戲份比較大，有望以雙男主形式登場，目前有待官方公布確實演出名單。

有傳張若昀推薦太太唐藝昕出演女主角。（視覺中國）