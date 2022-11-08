愛·回家 | 島大女神張盈悅被批戲屎　觀眾抗議TVB唔捧葉蒨文梁茵

無綫（TVB）處境喜劇《愛·回家之開心速遞》不時迎來新人加入，許多新簽約的TVB新人均會以《愛·回家》作演技試煉場。由於《愛·回家》收視不俗，擁有大批忠實觀眾，故新人演技亦會受到放大檢視。

張盈悅參演《愛·回家之開心速遞》。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

《2020香港小姐競選》的十五強之一張盈悅（Joyce）參選時因騎呢搞笑惹起關注；她畢業於美國音樂戲劇學院，擁有演出經驗，曾擔任「驚嚇演員」，因而被TVB相中簽約做合約藝人。張盈悅去年加入參演《愛·回家》飾演島大女同學、「接龍集團」實習生「Fanny」。今年8月一集張盈悅幾乎誤墮泰國求職陷阱，映射港人「被賣豬仔」往柬埔寨事件，惹起網友討論。

洛杉磯的Joyce曾擔任「驚嚇演員」。（張盈悅IG圖片）

惟日前有內地網友Cap低張盈悅劇集截圖，於小紅書發文表示：「請TVB不要硬捧新人啦」，又說：「真的不是我故意拍醜她，是她的鏡頭差不多都是這樣表情，我隨機拍的」，不少網友深有同感，指出張盈悅演技欠佳，表情浮誇，又唔夠靚，「超級浮誇，作到不得了」，有人寧願睇Candy（葉蒨文飾）做戲，「怎麼不捧Candy，那麼漂亮的女孩，幾乎一直打醬油」。

葉蒨文（Sophie）好靚女。（IG：@sophieysm）

有人認為張盈悅演技至少好過同屆港姐冠軍「呂冠君」謝嘉怡，卻被反駁「冠軍起碼養眼呀」、「冠軍在她襯托之下都順眼了，她真的好恐怖」、「冠軍台詞雖差但俾她好看」。另外有人仍然力撐「威龍潘金蓮」梁茵，「趕走Anita 比（畀）呢幾個咗，真係唔知tbb諗咩」。不過有網友指視后佘詩曼和胡杏兒初出道亦因演技青澀飽受批評，呼籲其他人寬容對待新人。

謝嘉怡飾演呂冠君。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

Anita（梁茵飾）。（IG/@kikoleungyan）

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