正義迴廊 | 監製翁子光為部戲放棄買納米樓　K先生借100萬圓夢

香港奇案電影《正義迴廊》電影由翁子光首度監製，由新晉導演何爵天執導，改編2013年發生的大角咀雙屍奇案搬上大銀幕。上月（27日）上映至今，兩周票房迫近1000萬，超過翁子光執導的《踏雪尋梅》的總票房。翁子光今日（7日）發千字文憶述拍攝過程之艱辛，他透露由於打算投資8、900萬拍《正義迴廊》，加上主角知名度不高，初初找投資時屢屢碰壁，曾邀請內地網絡電影負責人投資，卻以「大佬你個主角殺自己父母，點可能過到審？」為由拒絕。

《正義迴廊》電影海報。（電影公司提供）

翁子光轉向邀請支持港產片的投資方，同樣被多番拒絕，最後翁子光決定放棄買納米樓願望，攞買樓首期投資電影，翁子光說：「花了我一世人都未花過再多的錢(可能下一世都花唔到咁多)，投了這部電影，本來我想趁樓市低迷，首付買返層納米樓，好讓我可以不用再睡在我父母那套『居者有其屋』裡的碌架床，也好讓無兒無女的我老去後有地方落腳，然而這筆錢終於都要用在這部《正義迴廊》身上。」

而美亞的李國興老闆亦有份投資，最後尾數則由K先生爽快付出100萬，翁子光說：「最後仍差一百萬，我膽粗粗打電話問了K先生，他對我一直錯愛，今次我就老實不客氣，開口就要借一百萬，佢電話裡只是說了兩句﹕『聽日過數。』和『不用多謝我也不用提我，努力為香港拍一部好戲』。」

《正義迴廊》電影劇照。（電影公司提供）

翁子光透露電影票房要至少收到逾2000萬才能回到本，但已很感恩觀眾的喜愛，贏到口碑和喚起觀眾對港產片的熱情已好開心。

莫非K先生係古天樂？（葉志明 攝）

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