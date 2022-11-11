法證先鋒V|黃宗澤被指戲份少似客串　王敏奕感情戲過多成愛情劇？

由黃宗澤（Bosco）、袁偉豪、蔡思貝、洪永城、蔡潔、 王敏奕等主演的無綫劇集《法證先鋒V》於優酷率先首播，日前一班主創於微博直播，同網友互動，大談拍攝趣事。



幾位主創於微博直播，同網友互動。（微博圖片）

（以下含輕微劇透）

在近日播出的劇情中，飾演法醫的蔡潔被兇手脫光衣服，綁在解剖台上，兇手用手術刀一刀一刀劃傷她的四肢，隔著熒幕都感覺到她的無助。事後，不少網友都湧入蔡潔微博留言，表示「好痛」，而她在直播時回應道：「實際上的感覺是好冷，因為那個時候也是真的沒有穿衣服，躺在解剖台上面，又是冬天，就我們解剖的每一具屍體都很冷，印象很深刻。」

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而蔡思貝就分享了與袁偉豪拍戲的「恐怖」經歷：「有一場戲我們在墓地去野餐，就是跟他（指著袁偉豪）一起去查案的一場戲，我們在墓地野餐，然後看日出。」這時洪永城忍不住笑言：「太浪漫了吧。」不過蔡思貝直言：「浪漫也是恐怖的，因為是墓地嘛，真的（墓地），有一點點害怕的，就是一邊吃，那一轉頭，哇！那個東西就吃完了。」

蔡思貝談於墓地拍戲感覺恐怖。（視頻截圖）

《法證先鋒V》目前已播出過半，在豆瓣評分暫為6，網友對此褒貶不一。有網友表示，作為男主角的黃宗澤戲份少到似客串，且節奏愈來愈慢，比起一、二、三集來講，依然少了很多斷案推理過程，但較第四集有進步；其次，扮演女警霍寶英的王敏奕作為女配角，戲份反而很多，尤其是與黃宗澤的感情戲，被詬病「破案5分鐘，戀愛40分鐘」，揶揄劇名應改為《小女警求愛記》等。

黃宗澤是劇集賣點之一，目前豆瓣評分6。（豆瓣截圖）