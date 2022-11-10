新華網優酷發布2022港劇觀看報告　《逆天奇案》10年播放時長TOP1

TVB上月尾發布2022年度中期業績，收入由12.48億港元增至港幣18.2億港元，升幅高達46%，當中指出內地業務是其中一個主要增長動力，佔集團收入22%，由2.84億港元增至4.03億港元，視頻串流業務進賬9500萬港元，主要來自聯合制作節目及數碼媒體業務的收入增加。



TVB與芒果TV合辦的《聲生不息》引起很大迴響。（微博圖片）

2013年，TVB與內地視頻平台優酷合作，獨家獲得無綫劇集正版版權，包括很多經典作品《刑事偵緝檔案》系列、《壹號皇庭》系列、《鑒證實錄》系列等；2018年，優酷與TVB、TVBC共同推出「全球同步劇系列」，首次實現港劇在內地和香港同步播出，有的甚至是提早播出，滿足劇迷不同需求。

近年來，無綫劇集不比當年，能夠引起很大迴響的作品寥寥無幾，似乎在風光不再。然而，在新華網聯合優酷發布的《2022港劇觀看報告》中顯示，大眾在港劇觀看時長、用戶規模上仍然十分活躍，既有「懷舊情懷」，也不乏「新追求」。據統計，以中國網民10億人計算，人均觀看4小時，2021年全年港劇觀看總時長近40億小時，與2020年同比增長28%，觀眾橫跨3代人，主要以80、90及00後為主，分別佔比26.2%、23.5%、19.3%，00後漸成主力軍，當中廣東省、上海市、遼寧省地區的用戶觀看港劇時間最長。

除此之外，報告還統計了2011至2021年間播放時長TOP10港劇，當中前三甲均集中在2021年，最受歡迎的是陳展鵬、林夏薇等主演的《逆天奇案》，觀看時長超過1.54億小時，最低的則是2020年黃浩然、李施嬅、譚俊彥等主演的《法證先鋒IV》，逾2788萬小時。不過，在觀眾票選印象最深的港劇角色TOP10中，幾乎全是早年的港劇人物，只有《家族榮耀》中的「甄芯」（楊茜堯飾）、《飛虎3壯志英雄》中的「許俊飛」（苗僑偉飾）是近5年推出的作品，且沒有新生代塑造的角色。

最近，《法證先鋒V》開播後，在優酷熱度基本維持在前二，僅次於該平台獨播的大熱內地劇《熾道》，而去年《刑偵日記》在TVB收視創新低，但在優酷卻是近10年播放時長排名第三的劇集，接近8500萬小時。儘管現在的TVB難與全盛時期相比，不過累積了幾十年的觀眾基礎仍不容小覷。