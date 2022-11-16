慶餘年2｜疑身邊工作人員爆料　「慶帝」陳道明不出演續集？

2019年內地推出古裝劇《慶餘年》大受歡迎，劇集後獲安排在TVB（無綫電視）播出同樣掀起追劇潮。而在去年官方就宣布將會開拍第二季，稍早前該劇的男主角張若昀接受訪問時就證實將會投入第二季拍攝，至於是不是原班人馬拍攝，近來傳聞不斷。近日，又有傳聞指在劇中飾演慶帝的陳道明將不會參演《慶2》，頓時令不少劇迷相當失望。

有傳陳道明不會出演《慶餘年》第二季。（《慶餘年》微博圖片）

在劇中飾演慶帝的陳道明演技了得，將庸君一面發揮得淋漓盡致，事實上內心充滿著許多計謀，總是在懶散的形象下運籌帷幄許多事情，演技到位讓不少網友激讚。不過，慶帝可能要換人飾演了，事關有網友在社交網站向疑是陳道明身邊的工作人員詢問：「《慶餘年2》會演嗎？」對方則回應:「不演了。」隨即該消息成為微博熱門話題，有超過1億的閱讀量，可見該劇的魅力是多麼的大。

陳道明將庸君一面發揮得淋漓盡致。（《慶餘年》微博圖片）

另外，亦有傳女主角林婉兒（李沁飾）與言冰雲（肖戰飾）就難以回鍋拍攝，傳出因為續集一直沒有動靜，所以李沁方已經另接其他劇集，明年沒有檔期再拍攝《慶2》。至於肖戰他目前已是「流量男星」，近幾年均演男主角為主，有網友猜測要他出演配角應該難度很大，而且他剛加入《驕陽伴我》劇組拍攝，相信時間上難以配合，到底是否原班人馬出演，目前有待官方公布確實演出名單。

肖戰﹑李沁不會出演？（《慶餘年》微博圖片）