再見愛人2｜艾威不滿前妻做家務破壞設計︰你知道甚麼叫簡潔嗎？

藝人艾威與前妻陳美玲最近一起參加內地婚姻紀實真人騷《再見愛人2》引起不少關注。繼前兩集播出後，艾威遭到不少網友批評控制慾強，沒想到在最新一集中討論到做家務的話題時，艾威不做家務的理由確實令不少人無語，反之還怪責陳美玲做得不夠好，再一次引來責罵。

艾威同陳美玲的討論度非常高。（影片截圖）

在大家坐在戶外欣賞夜色閒聊之際，討論到做家務的話題，陳美玲二話不說艾威從來沒有幫做家務。而他不做家務的理由只因怪陳美玲破壞了他的設計：「因為我們家是我的心血，全部都是我的設計，花了好多心思，我真的花了好多心思，然後給她破壞了。她這裡放一堆東西，那邊又放了一堆東西，做清理工作，我都不知道該怎麼清理。其實我對這個家是很有寄望的，家裡面的一切都是我設計的，那時候曾經為這個事情吵架，她很亂。我就告訴她，你浪費了我的設計，我說這個家不是這樣清理，你要整理，那麼多的衣服那麼多的雜物，我不知道這怎麼去處理，我是放棄了，你來搞。」

艾威怪責陳美玲不懂得打掃，破壞了他的設計。（影片截圖）

艾威設計的家。（影片截圖）

正因為怪責陳美玲不懂得清潔家裡，艾威還為此買了一些教導收拾的書給對方：「你知道甚麼叫整齊嗎？甚麼叫簡潔嗎？我說屋子不是這樣子收拾的，我曾經試過發脾氣，把我不知道是甚麼東西，（摔）了吧！她把我的心血給破壞了。」當在場嘉賓聽完他的理由後都覺得無語，紛紛站在陳美玲這一邊幫她說話。

不少在場嘉賓都力撐陳美玲。（影片截圖）

對於艾威的質疑與不滿，陳美玲亦作出反駁：「我在想我工作這麼忙，還要回到家裡做這麼多事情，你在家裡你都不幫我去處理這個事情，還要投訴我做得不好。後來他說我不是不幹，你放在一旁等我，我會幫你慢慢搞，好了等了，一天兩天三天，這個還放在廚房裡面，還沒去清潔好，我沒辦法可以忍受了這個事情，最後我自己去做完它算了。」艾威對做家務有要求，但又不自己親手收拾，反之還要怪責陳美玲做得不夠好，不少網友紛紛責罵他太過份了，只會指手劃腳，替陳美玲抱不平。

艾威的行為再一次遭到網友指責。（影片截圖）