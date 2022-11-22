TVB視帝5強大膽推測　「民間視帝」林敏聰呼聲最高係今年黑馬

一年一度的《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明年1月8日舉行，昨日（21日）TVB在將軍澳電視城公布提名名單，出席藝人包括譚俊彥、馬國明、陳自瑤、阮兆祥、李家鼎、黎諾懿、周嘉洛、宋宛穎、梁凱晴、邵初、丁子朗等，高層曾志偉、曾勵珍、樂易玲均有現身。

譚俊彥對於奪視帝就抱平常心。（梁碧玲攝）

其中最觸目的當然是視帝之爭，今年入圍名單多達34位，出席藝人中，最大卡士的必數是上屆視帝譚俊彥和馬國明，上年譚俊彥憑《換命真相》首奪視帝，馬國明於2019年憑《白色強人》封帝。

今年視帝入圍名單。（TVB截圖）

估算視帝5強，呼聲最高的必定是熱播劇《下流上車族》的林敏聰，更被封為「民間視帝」，入圍視帝5強必定有一番睇頭。陳山聰和陳展鵬分別有三及四套劇角逐男主角，入圍機會也相當大；陳豪幾乎年年都入圍視帝，馬國明也是演技實力保證，兩人都有份主演重頭劇《白色強人II》，故此入圍5強機會都高。

林敏驄哭得讓人身同感受般的心痛及後悔 (《下流上車族》截圖)

說到其他「夠班」人選，馬德鐘主演的《雙生陌生人》收視太低，黎耀祥、郭晉安已三奪視帝，早已退位讓賢，譚俊彥上年剛封帝，機會不大；其他人不是主演三綫劇，便是太後生未及角逐視帝級別，故此入圍5強最大機會相信是林敏聰、「三陳」陳豪、陳展鵬、陳山聰，以及馬國明。

萬念俱灰的陳山聰當眾失禁。 (《美麗戰場》截圖)

而5強大熱中，林敏聰雖則人氣高，但畢竟不是TVB親生仔，陳豪、陳展鵬、馬國明都攞過視帝，陳山聰既是親生仔，在《金宵大廈2》和《美麗戰場》都有不俗表現，又未攞過視帝，故此TVB頒給他是最合情理的決定，不過陳展鵬勝算都大，故此分薄票源都不出奇。

今年台慶企位。（葉志明 攝）

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