TVB台慶｜汪明荃勁有中獎運　9月先贏261萬2個月連續中獎2次

無綫（TVB）《萬千星輝賀台慶2022》前晚（19日）落幕，最後由汪明荃（Liza姐）抽獎抽中自己，贏得國價比亞迪電動車一部及港幣10萬元的現金獎，總共贏38.8萬，汪阿姐開心到即刻坐入車試手感，事後她表示Benz零件較有信心，故會將架車轉送給羅家英。

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由於汪阿姐中獎過程太戲劇化，引起網民極大迴響，不少網民質疑有造馬之嫌。阿姐是6位幸運兒中的最後一位，位列最後卻幸福中獎；此外，汪阿姐車門匙卡似乎無效，拍卡數秒都開不到門，其後車門卻突然打開，令人質疑是否有人背後操控車門開關；另外阿姐抽獎期間已有人大聲起哄指「邊個敢拎走阿姐架車？」，阿姐中獎後，錢嘉樂更大大聲話：「梗係阿姐㗎啦，點會唔係阿姐㗎啫？」才有人質疑TVB早已內定阿姐會中獎。

汪明荃（阿姐）贏得動車一部兼十萬大獎現金獎，鴻運當頭呀！（陳順禎攝）

汪阿姐在今年9月26日的TVB 55周年亮登儀式中已幸運中獎，當日大會準備了55隻足金金豬即場進行抽獎，部分金豬藏有不同國家金額的獎金，由最低的888元到200多萬，結果由身為第55位幸運兒的汪阿姐抽到最大面額獎金，高達261萬，不過是越南盾，等於約888元港幣。

汪阿姐在今年9月26日的TVB 55周年亮登儀式中已幸運中獎。（汪明荃IG）

另外，上年台慶曾志偉特別多謝汪阿姐付出，主席許濤更親自頒發「TVB 50周年金禧服務大獎」給她；反觀2020年台慶，Do姐（鄭裕玲）同汪阿姐打麻將，Do姐自摸贏牌，只獲得全場掌聲，只可以話汪阿姐真是鴻運當頭。

Do姐2020年台慶打牌贏了汪阿姐，禮物只得全場掌聲。（TVB截圖）

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