繩角｜自認演技唔夠成熟望多包容　林愷鈴激讚AK：佢做得好自然

有「最美星二代」之稱的林愷鈴（Ashley）近日出席美容食品活動，以一身露肩橙色緊身裝現身，相當漂亮。而其主演的ViuTV劇集《繩角》播出後口碑不俗，不過對於有網友質疑男主角們既然身為拳手，但身型上似乎不夠大隻，對此她就認為拳手是有分不同的級別的，更揚言AK（江𤒹生）演得非常好，對他有讚無彈。

林愷鈴﹑劉心悠﹑吳海昕﹑陳明熹一同出席活動。（葉志明攝）

在《繩角》中Ashley是一位好喜歡音樂的女生，而戲外的她同樣喜歡音樂，懂得多種樂器有六級鋼琴兼八級聲樂資格。對於劇集受歡迎，Ashley開心之餘亦表示自己晚晚都有追看，不過對於自己的演出她認為還有進步空間，叫大家多多包容，她在接受訪問時表示：「對於我自己嘅演出我會覺得第一次嘗試嚟講都OK嘅。我會覺得可能唔夠成熟，唔夠穩定，但我會覺得演員有唔同嘅階段，希望大家可以多多包容。（媽媽有冇俾咩意見？）佢會覺得我應該再放鬆啲，再enJoy多啲成個拍戲嘅過程，因為佢都見到可能其他嘅角色已經好鬆，角色同個人好一體，佢就會覺得呢樣嘢你可能多多值得向其他嘅演員學習。」

Ashley覺得自己還有進步空間。（葉志明攝）

另外講到有網友認為《繩角》一劇與去年TVB播出的劇集《拳王》大同小異，身為拳手的男主角們AK﹑Lokman（楊樂文），同張振朗的身型相差甚大，似乎未能達到拳手肌肉分明﹑壯碩的大隻身材，對此Ashley就認為：「我覺得拍戲好多時候大家練某一個身型係為咗視覺效果，但係其實拳手都有分好多級別，有分輕量級，有唔同嘅分層，我覺得各位拳手已經操到佢哋好真實嘅樣貌，可能大家喺隔住螢幕，隔住一層就會覺得唔夠大隻？我自己就唔覺得係咁，我覺得佢哋已經足夠真實，大家可以仔細留意一吓，唔同嘅角色佢哋打嘅拳嘅style係有掛鉤喺到，呢樣嘢值得大家留意，唔好淨係睇佢哋嘅身型。」強調他們操得好好，好符合劇中的角色。

有網友批評AK的身型不及張振朗。（影片截圖）

劇中AK表現亮眼，而Ashley亦對他有讚無彈：「我覺得AK真係做得好好，首先我覺得個角色同佢本身個性格同佢本身個人已經好一體化，好相似，所以佢成個過程做得好自然，我覺得係非常之成功。」

Ashley氣質滿滿。（葉志明攝）