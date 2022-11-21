58歲溫兆倫戴Color Con搶晒鏡　出道40年從來唔會為紅唔紅感焦慮

現年58歲的溫兆倫近日接受內地美食節目《廚易社》訪問，大談他從初出道至今40年的心路歷程。原來曾紅極一時的他，直到現在都沒有想過紅不紅的問題，因為在他角度上認為只要做好自己的工作就完成任務，其他事情他根本沒有多想。另外，他在千禧年代決定將重心轉移內地發展成為「北漂藝人」，全因想完成奶奶的夢想，更揚言在北京居住有一種家的感覺，目前他已經在北京居住了20年時間。

溫兆倫從來沒有想過自己會紅。（影片截圖）

一開始只是在香港電台主持兒童節目與擔任DJ的溫兆倫，因為一次機緣巧合之下被叫去試音而被簽約成為歌手，亦因為如此令他獲得電視台的青睞，順勢簽約做演員，打開了他從演之路，他表示：「唱片公司跟電台的關係，比較密切一點嘛。那經常會有很多唱片公司會問，你們那邊聽說最近來了幾個新人是吧？會唱歌嗎？過來試個音吧，我一唱完之後，那個老闆就說：『還可以啦！就簽約吧！』那就開始出唱片。電視台裡面有人說，既然都簽了，那不如把演員合約也簽吧，長得還行吧！不簽白不簽都簽了吧！就這樣就開始了。」及後在1989年主演劇集《義不容情》走紅，隨後推出的《我本善良》﹑《今生無悔》等紅遍兩岸三地，奠定他當家小生的地位，至今仍令大家難以忘記。

溫兆倫因為《義不容情》走紅。（影片截圖）

溫兆倫從來不會因為紅不紅或半紅不黑而焦慮。（影片截圖）

當年溫兆倫的姓名在華人社會無人不曉，不過他從來沒有想過自己會紅：「從來沒有到現在也沒有。紅不紅火不火這些文字的形容，很難在我身上出現，因為界定不一樣，可能別人眼裡覺得，當時的溫兆倫是很火的，可能正如你們在想的時候，我是最懵的時候，到底這個火的是甚麼感覺，對我來說我覺得還是認真地去對待工作，把這個工作做好，這個是一個本分嘛。你拿了工資那你就做好這個工作，沒有額外要人家捧你啊或者是奉承你啊，我覺得沒必要。」他亦揚言從來不會為紅不紅或半紅不黑而焦慮，至今仍保持謙卑的心。

58歲外型仍保養得好好。（影片截圖）

在千禧年代初溫兆倫決定北上發展，原來其中一大原因是：「從我奶奶說起，我奶奶是從這邊出去的嘛，我們家是上海人，所以在我小時候我奶奶一直跟我講就是，有機會早點回來，所以就是聽了很多年。（來北京發展是覺得你回到了家的感覺？）對，而且我覺得很安心，也圓了我奶奶的夢想。」至今他在北京居住了20年之久，與內地女星趙庭育有一女兒，一家三口相當幸福。

溫兆倫在2013年同內地女星趙庭結婚。（溫兆倫微博圖片）