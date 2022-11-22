斥資逾2千萬買西貢獨幢村屋　劉心悠：我鍾意近海

藝人劉心悠今（22日）身穿露背橙色裝，現身中環出席美容食品廣告，整個人氣質滿滿，相當漂亮。而近日有報導指她擲下逾2千萬港元首在香港置業，於西貢買下全幢村屋，對此她在接受訪問時表示與近日樓市下跌是有一些關係，亦直言喜歡西貢近郊區的環景，所以選擇當區買樓。

吳海昕﹑劉心悠﹑陳明熹﹑林愷鈴一同出席活動。（葉志明攝）

近日有報導指劉心悠斥資2250萬港元首置西貢全幢村屋，對此問到是不是與最近樓市下跌有關，她就表示：「可以話係都可以話唔係，其實我本身對數字唔叻，所以我知道自己唔叻，我咁多年嚟都係被動式去了解啲嘢，反而我喺外國我會比較大膽啲。香港我一路都係租屋嘅，啲人就話你租咗咁多年，不如供樓啦！但我亦冇聽到，因為我覺得我唔知幾時會離開香港，一直到前一排新聞話樓市唔係好好，好多行業都係，咁我先至開始諗，當其時諗住睇屋我都唔係話想做咩決定，咁睇吓睇吓好似慢慢睇到鍾意嘅嘢，唔係真係因為樓價低，我嘅意思係，係又唔係。」所以這兩大因素令她下了這個決定。

劉心悠最近在西貢買下全幢村屋。（葉志明攝）

擲下逾2千萬港元買屋被問到首期方面給幾多成，她就表示：「數字方面嘅嘢就算我講都有可能唔準嘅，所以我唔提。呢個價錢身邊啲人都覺得OK，（點解會選擇買西貢村屋？） 我諗唔係房屋嘅形式，而係比較近郊區，我鍾意近海﹑樹，因為我屋企有兩隻雀，呢啲地點就比較方便。」

劉心悠喜歡西貢的環景，所以在該區買樓。（葉志明攝）

另外，講到她最近學整蛋糕有模有樣，劉心悠就表示讀完這個課程之後，只要考試Pass了就會有一張證書，表示拿這張證書好像可以去法國開餐廳，但她並不會開餐廳，自在學習而已。

劉心悠最近學整蛋糕。（sumyauliu@IG）