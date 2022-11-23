阿根廷輸波劉畊宏跳健身操顯難過　疑流男兒淚：每一場都非常關鍵

全球關注的2022卡達世界盃昨（22日）迎來第三日賽事，其中一場由名將美斯（Lionel Messi）帶領的阿根廷隊對戰沙特阿拉伯隊，最終沙特以2:1逆轉勝阿根廷，斬斷了阿根廷在國際賽事36場不敗的紀錄，令不少阿根廷球迷相當不開心。而台灣藝人劉畊宏是阿根廷的支持者，作為美斯粉絲的他在開健身操直播時，得知球隊輸了比賽顯得相當難過，還在鏡頭前疑流下男兒淚。

劉畊宏是美斯的粉絲。（劉畊宏微博圖片）

在賽事開始之前，劉畊宏已經率先在微博上貼了多張偶像美斯的照片，還隔着電視畫面與美斯來一個合照，相當搞笑，他寫道：「我準備好了，阿根廷。但是待會19:30就要跳操。」在賽事進行中劉畊宏與太太王婉霏就開直播跳健身操，沒想到在中途聽聞阿根廷輸了比賽，他的心情似乎大受影響，整個人離開了直播畫面，還手拿紙巾擦鼻涕，還疑似難過到哭了，而在旁的王婉霏就表示：「我只是不懂幹嘛那麼難過，不是還有機會可以再踢嗎？是不是。」隨後劉畊宏走入直播畫面表示：「世界盃每一場都非常關鍵。」看得出來他是阿根廷的忠實粉絲。

劉畊宏疑難過到喊。（影片截圖）

而劉畊宏疑難過流下男兒淚的畫面隨後成為微博熱話，不過事後澄清自己沒有哭：「我是有些難過，然後跳操流汗到眼睛，剛好有點流鼻水，阿根廷之後的比賽會贏的！」

劉畊宏事後澄清冇喊。（劉畊宏微博圖片）