大S霸氣澄清同小S從未吸毒勿殃及無辜　又爆汪小菲拒絕孩子撫養權

台灣藝人大S（徐熙媛）近日將前夫汪小菲告上法庭，索取積欠的500萬台幣生活費，且法院已裁准強制執行，因而使汪小菲部分在台資產將被查封。汪小菲一氣之下於微博曬出明細表，堅稱每月給予前妻昂貴孩子撫養費，更頻頻爆料，直指小S濫用藥物、小S老公Mike（許雅鈞）婚內出軌的醜聞，再度引起熱議。

目前一對子女都跟隨大S生活。（大S微博圖片）

大S今日（23日）再出聲明澄清，小S（徐熙娣）和她均沒有吸毒，「因為我兩心臟都不好，我妹一週平均工作四天不等，又跟公婆和小孩住一起，根本沒吸毒的條件。我本人對吸毒沒興趣，台灣不開放任何毒品，我們很守法。」

大S和具俊曄開心與工作人員合照留念。（IG圖片）

說到明細表，大S指沒拿到4000多萬，但每月會收到100萬台幣，「是做為身心受創的補償」，而汪小菲有準時支付20萬家用，500多萬欠款是屬於孩子的存款，大S表示：「但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法。」

大S再出聲明！（IG@hsushiyuan）

大S又稱，曾提出讓汪小菲擁有撫養權，自己可以擁有探視權，「但他當場拒絕，說他需要三年時間⋯於事（是）達成協議孩子先讓我照顧。」她表示非常希望汪小菲和其家人探望孩子，又理解汪小菲因幽閉恐懼症，無法多次隔離到台灣探望孩子而心情焦慮。

大S強調是自己主動提出離婚，對此毫無怨念，也從未出軌，最後大S霸氣說道：「一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜。」

大S上一篇聲明。（IG@hsushiyuan）

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