90歲胡楓娶88歲羅蘭消息內地網絡瘋傳　登Google熱搜修哥獨家回應

90歲胡楓（修哥）早前在紅館舉行《修哥90迎金秋無限楓騷演唱會》，演唱會上星光熠熠，有契仔張學友、影帝張家輝、羅蘭上台表演，且大導演許冠文到有到場力撐。

修哥、羅蘭同張家輝有講有笑令台下觀眾笑聲不斷，修哥又同羅蘭姐合唱《漫步人生路》。（葉志明攝）

不料修哥完騷後不久，內地突然傳出胡楓在演唱會後台向羅蘭姐求婚，報道言之鑿鑿表示，兩人不會去攞結婚證，也不打算擺婚宴，只想一齊共度餘生。報道更重溫修哥和羅蘭姐「情史」，指修哥自妻子呂詠荷六年前離世後，便和一直單身的羅蘭姐愈走愈近，近年更出雙入對，又指今次修哥終迎來第二春，五個仔女都悉數到場支持，更稱二人為神仙眷侶。

胡楓和羅蘭姐是多年好友。（呂詩慧FB）

有關報道指消息來源為「港媒報道」，惟翻查多篇香港媒體報道，均未有提及求婚一事；消息來自於一個名為「TVB最新資訊」Facebook專頁，不少網友紛紛留言恭喜兩人。而修哥向羅蘭姐求婚的消息在內地網絡瘋傳，「胡楓羅蘭」更上了周日（19日）Google熱搜榜第9位。

消息從內地傳回至香港，有討論區的香港網民紛紛表示不相信上述消息。《香港01》致電修哥查證，修哥指純屬「美麗的謠言」，他笑說：「好多人都打畀我，WhatsApp恭喜我，只可以話令人啼笑皆非。」又調皮笑指：「你信唔信呀？」然而修哥沒有因而發嬲，反而很開心。完騷後的修哥近日同羅蘭姐合作拍劇，不過修哥認為應非有人刻意散播謠言為劇集宣傳。

《一屋老友記》的修哥及羅蘭，確是神來之筆。（劇照）

同場加映：TVB台慶｜盤點9位沒有出現藝人 王浩信龔嘉欣有新聞冇人影