再見愛人2 |主動拖手影合照好甜蜜　艾威：我不想牽但不想傷她心

藝人艾威與前妻陳美玲最近一起參加內地婚姻紀實真人騷《再見愛人2》，前兩集內容艾威不斷對陳美玲作出控訴，令不少網友批評他大男人主義強，對他非常反感。沒想到在最新一集中，他花心思為女方慶祝生日，又手牽手一起在沙漠中影合照，甜蜜的畫面讓不少認為他們對彼此有愛，復合的機會相當之大。

艾威﹑陳美玲復合機會大？ （影片截圖）

在最新一集中，節目組設有一個環節，讓三對夫妻們在沙漠中選擇一個雕塑作為背景影合照。而艾威與陳美玲就選擇了以「希望﹑夢想」為主題的雕塑，而應攝影師的要求希望他們手牽手拍照，而艾威口上表示不想牽手，但身體卻誠實得很主動伸出手，此時的陳美玲顯得相當開心，臉上盡現幸福感覺，她表示：「我心裡邊我都有一個夢，還沒追回來。所以我感覺這個夢，在往後這幾天大家放下再重新回到原點去追這個夢，大家重新認識。」她一直對男方是有愛的，在前集節目中亦表示不想離婚。

主動牽手陳美玲，令對方臉上盡現滿滿的幸福感，但事後他接受訪問時則表示：「我不想牽的，但是也不想太傷她的心。我希望她不要（有）太大的期待，期待越大，有可能失望更大，那不是我想見到的情況。」

二人手牽手影合照。（影片截圖）

陳美玲一直對艾威有愛意的。（影片截圖）

另外，在夫妻們一起聚餐的時候，艾威就表示有重要的事要先行離開，沒想到他是在準備驚喜給陳美玲，端着蛋糕出來為對方慶祝生日，令到陳美玲相當感動：「沒想過他會安排這麼多事情的，當他端着蛋糕抱出來的時候，放在我面前的時候，當時我都停頓。他要花這麼多時間去安排，所以我感覺很感動。」而艾威就表示：「她生日的時候我都會替她搞生日會，花錢替她搞，我覺得還值得，她很開心的。」還送了一份禮物與生日卡給陳美１玲，而艾威這個舉動令不少嘉賓相當感動，肯花心思為陳美玲慶生相當甜蜜，正正如此讓不少網友認為男方心中其實仍然愛陳美玲，只是他口硬而已，認為復合的機會相當大。事關在節目的最後一期，三對夫妻會決定是否復合。

艾威花心思為陳美玲慶生。（影片截圖）

陳美玲相當開心。（影片截圖）