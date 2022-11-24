TVB總經理蕭世和讚《男親女愛》：5點收視對任何電視台都係高要求

黃子華主演電影《飯戲攻心》已衝破7500萬，無綫（TVB）商務營運總經理蕭世和早前於社交平台貼出與黃子華的合照，順勢恭喜子華繼最後一場棟篤笑《金盤𠺘口》，事隔4年終於再創新高峰。

蕭世和（左）與《美麗戰場》導演葉念琛合照。（蕭世和FB）

由於黃子華新戲成功，TVB近日於深宵時段重播黃子華和鄭裕玲的經典電視劇《男親女愛》，收視達4至5點，蕭世和今日（24日）於Facebook發文，指外界有人認為《男親女愛》在非黃金時段都有不俗收視，「有條件成為搶觀眾、抓廣告的策略」，蕭世和表示：「這點觀察與贊助這線黃金劇的客戶，算不算英雄所見略同呢？」

由黃子華和鄭裕玲主演的《男親女愛》至今仍然是經典劇之一。（《男親女愛》海報）

蕭世和稱，《男親女愛》收得，除了因為有子華神坐陣，及劇集質素高外，「這一線劇集不是因為播《男親女愛》才有贊助，過去長時間都有客戶支持。」另外蕭世和認為：「5點的收視率，對任何電視台都是很高的要求，沒有多少個自制（製）節目能造（做）到，在非黃金時段更加接近是不可能的任務，可見這線劇集投放廣告的性價比絕對是大超值。」並稱讚廣告客戶有「獨到的眼光」。

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