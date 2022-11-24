金剛試過月賺50萬請幾千蚊宵夜　自認蠢：食完啲Friend唔知去晒邊

現年41歲的台灣藝人金剛（李信樵）於2020年8月與台灣藝人黃瑜嫻（小嫻）今年宣布分手，後來在台灣綜藝節目《小姐不熙娣》中大爆曾經戴綠帽，令人質疑偷食的是否剛分手的小嫻。

金剛自爆被出軌經過。（YouTube截圖）

飽受情傷的金剛近日重返TVB拍劇，又北上廣東發展，41歲之齡重新出發。日前金剛與內地網紅王若龍（Terence）拍片，被問到全盛時期試過賺50萬一個月，金剛憶述當年近乎以土豪式使錢方式：「請朋友食宵夜，幾千蚊宵夜都Ok，唔會痛囉！」金剛回想起自認好蠢，跌落低谷後更嘗盡人情冷暖，「食晒啲宵夜之後，啲Friend都唔知去晒邊啦！」

直至2017年，金剛已離家10年，正好與TVB完約，他便回台灣陪家人，「我妹兩個仔女都大個咗啦喎，佢哋童年冇我嘅存在。」返台初期，金剛要靠「食老本」過活，他說：「以前買好貴嗰啲衫全部都賣晒。」

疫情來襲後，金剛放下藝人身段，偕前女友小嫻在墾丁擺攤賣雞翼維生。經歷過高山低谷，金剛上了一課：「當你喺最高嘅時候所有人都話你好，乜都好，就算放嘅屁係臭嘅，人哋都話你香嘅。」沉澱了兩年後，金剛學識知足，「至少而家唔會買名牌，生活愈簡單愈好。」

主持金剛與台灣女友小嫻擺攤賣雞翼。（節目截圖）

談到私人生活，金剛前女友位位樣靚身材正，被問是否對身材火辣女性情有獨鍾，金剛笑言：「少少啦，因為我隻手好大呀嘛！」一向給人浪子感覺的金剛原來想結婚生仔，曾訂下25歲結婚的目標，後來推遲到28歲、35歲，可惜仍未尋覓到終生伴侶，他感慨說道：「希望呢一日可以快啲到啦！」

此時主持調侃，有興趣粉絲可立即私訊金剛，金剛聽後大笑道：「嗱，有一句嘢說得好，你唔可以掂自己粉絲，其他人粉絲可以㗎！」最後金剛透露，回台北過年後，便會長居廣州發展。

金剛位位前度都身材火辣。（小紅書圖片）

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