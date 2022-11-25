汪小菲凌晨開直播身旁女子惹猜測　張穎穎認是自己：我安撫他情緒

台灣女星大S（徐熙媛）近日與前夫汪小菲因為錢銀瓜葛問題而鬧得沸沸揚揚，而男方的緋聞女友張穎穎亦疑在朋友圈開罵大S一家「一家人噁心至極」，引來不少關注。沒想到在 25日的凌晨時份，汪小菲突然開直播，而且還躺在床上，其身後還出現一名女子的身影與聲音，被廣大網友質疑就是張穎穎，當大家猜測之際她就在微博發文，簡接證實了該女子就是她，更坐實他們的緋聞。

汪小菲﹑大S近日隔空罵戰，成為全城熱話。（微博圖片）

25日凌晨汪小菲突然躺在床上開直播，引來好幾萬人觀看，不過正當他與網友聊天之際，其身後的女子便突然說了一句「我在呢」，隨後汪小菲就不說話了，之後聽到「啪」一聲疑似是他遭女方拍打了一下，直播畫面就中斷，全程直播僅短短9分鐘而已。雖然因為燈光問題大家難以看見該女子的清昕面貌，不過大家就紛紛猜測是張穎穎本人。

汪小菲凌晨突然開直播。（微博圖片）

當大家猜測之際，沒想到張穎穎在微博證實了該事，她留言表示：「首先，小菲因為家事已經被折磨的心力交瘁，整個人精神將狀態很差。他這一直都處在非常崩潰的邊緣，我能做的只有安撫他的情緒，不要讓他再酣碰手機、看新聞。我一直時時刻刻都在說服他，不要再公共平台上抒發情緒、講述家事。我發自内心的希望他都好好的。時時刻刻看着他不要碰手機，因為神經都一直繃着，我昨晚確實熬不住睡着了，一會他家人打電話過來，說他在直播，我一驚趕緊起來，一邊與家人保持通話，一邊看他在幹嘛，迷糊之中見他躺在那裡就以為沒有在直播了。『我在呢』，便是給對方交代。他的家事我不便參與，但是我希望他能好好的，快樂起來，我想大家也是這麼希望的。」更揚言緣聚緣散，一切都是緣分，希望汪菲能掙脫牢籠，不再痛苦。

事實上，汪小菲同張穎穎一直沒有對外承認戀情，不過經過是次她的發文，深夜陪伴男方，更坐實了他們之間的關係，不少網友已經認為她這個動作就是官宣戀情。

張穎穎承認汪小菲開直播時，在身後的女子就是她。（張穎穎微博圖片）