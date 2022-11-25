吳亦凡獄中健康餐單曝光　每周可飲一次豆漿

內地男星吳亦凡因迷姦罪及聚眾淫亂罪，被判處有期徒刑13年，大明星食好住豪，突然要受牢獄之災，當然是不大習慣，尤其是飲食方面，更是主打健康清淡，百分百是清腸胃的餐單。

獄中生活規律又健康。（微博影片截圖）

犯人日常生活作息時間表，早上7點被關押的人就要起床，之後進行半小時的體能訓練，待7:30至8:00就要整理個人衛生等。而8:00到11:00就要學習同勞動，還有午餐﹑午休，到17:00吃晚餐，晚上22:00就要休息，作息時間早起早睡安排得非常健康。

吳亦凡被判處有期徒刑13年。（微博圖片）

網友公開了犯人的每日食譜，早餐以玉米粥﹑饅頭﹑咸菜為主，只有星期四才能有豆漿供應。而午餐方面就有主食饅頭，副食有時菜雞蛋﹑蘿蔔牛肉，晚餐為主食饅頭，副食白菜炒雞蛋﹑白菜素丸子﹑白菜豆腐，一星期規定了這一些，沒有太多的變化。

網友公開了關押人員的每日食譜。（微博圖片）

吳亦凡已經全面被封殺。（視覺中國）