再見愛人2｜前妻唔忍爆演藝工作有低潮　艾威選擇性逃避：冇印象

藝人艾威與前妻陳美玲最近一起參加內地婚姻紀實真人騷《再見愛人2》掀起不少關注。在前幾集節目中陳美玲一直沒有打開心房，經常欲言又止似乎有所顧慮，不過在最新一集中，她就勇敢地暢所欲言，訴說自己的委屈，不過在旁的艾威表現冷漠，回答問題時選擇性逃避，讓不少網友認為他死要面子。

艾威﹑陳美玲接受主持嘉賓的訪問。（影片截圖）

在最新一集節目中，陳美玲終於打開心房訴說內心話，更大爆有一段時間艾威的演藝事業處於低潮期，但她仍願意支持對方，不過在旁的艾威在聆聽之時，眉頭緊鎖表現得相當冷漠，更不承認自己有過低潮期。陳美玲表示：「以前可能太顧慮他太多，要保護他比較多一點。（保護他甚麼？）自尊心的問題，因為他事業上都有高低，最低的時候就低波的時候大概七八年。他原本在電視台，他是包薪的演員，這個很穩定的，但是他這樣下去他自己不開心，他有一天跟我講，老婆，我要用另一個方法讓我自己有一個選擇的權利，我完全支持他。我說沒問題的，沒工資都沒問題，我在後面頂着，你去吧！」隨後艾威表示：「我印象中沒有那麼低潮的時間有那麼長，也好像沒有甚麼特別在我自己印象中，也許我忘記了。（你意思你的事業低谷期沒有那麼久？）沒有甚麼低不低的。（你的事業或人生沒有低谷期？）沒有甚麼印象，真的沒甚麼印象，（你人生中難道只有高沒有低？）好像也沒有高過。」被質疑是選擇性忘記，但陳美玲一直堅持他的確有過低潮期。

陳美玲打開心房訴說。（影片截圖）

在陳美玲的眼中艾威一直沒有真正走進她的內心世界，因為從來沒有得到他肯定，因為他的一句說話令她感到相當委屈：「同一個事情在他身上沒問題，在我身上有問題。（心裡有委屈？）我有跟他講的，這個事講得很多，他都是說『我問題』。我跟他爭吵的時候，兩夫妻真的不應該為甚麼爭吵。但是我感覺有些時間，我提議給他他不會聽的，他就會反過來說『我不聽你的最對了』你看我做了這麼多事情，你一句話說來，那個委屈更厲害。（很傷？）沒錯，我最痛心是他這一句話。」在旁的艾威表現不屑眼神，似乎不讚同陳美玲的說話。

陳美玲講到爆喊。（影片截圖）

事後艾威表示：「聽過好多次了，你看我的反應就知道了，我就覺得是一種藉口，我為什麼要十一點鐘之後還要繼續打麻將，就是因為我工作方面有壓力。」又將問題繞道在打麻將身上，讓網友們覺得他難以溝通，只從自己角度去思考。

艾威讓網友覺得不肯低頭認錯。（影片截圖）