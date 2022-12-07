關之琳被問「會否甘願做情婦」舊訪問瘋傳　答法轟動陸網：好敢說

關之琳有「香江第一美人」的稱號，演出多部經典電影，代表作《黃飛鴻》、《婚姻勿語》、《東方不敗》等皆令影迷印象深刻。出道超過40年的她，感情生活相當精彩，有過兩段婚姻，12月6號她過去受訪的片段被挖出，影片中她被問到：「會不會心甘情願當情婦？」沒想到她竟直言：「我什麼都試過。」引起陸網熱烈討論驚呼：「好敢說！」



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關鍵字「早期港星有多敢說」12月6號衝上微博熱搜，其中關之琳26歲時的採訪片段被挖出，影片中她被問到：「會不會考慮再婚？」時，她當時表示：「暫時沒想過，我覺得一個人蠻開心」，主持人認為她沒有碰到真正喜歡的人，她則回答：「我不知道我遇過沒，但我每次都覺得我很愛對方，但是我現在很冷靜地想，我是自己還沒想定下來，如果結婚我一定很快又離婚，我不想這樣。」認為不如就交往就好。

接著，主持人又追問：「會不會心甘情願當情婦？」，關之琳想了一下後不諱言地說道：「我什麼都試過，已婚未婚都試過，有女朋友的男人我試過，結過婚的男人我也試過，我是想做就做的類型」，但她表示跟已婚的人交往，會顧慮到對方太太的感受，盡量不要被發現「我會珍惜那段時間，但不會有過多期望。」相當大方地說出自己的經驗，不怕被批判。

關之琳的感情生活相當精彩，至今曾有過兩段婚姻，先是在1981年與僅認識兩個月的富商王國旌閃婚，但僅維持9個月就離婚，多年後於2009年在台灣認識已婚的國巨董事長陳泰銘，之後男方離婚，關之琳2013年才曬出和陳泰銘的甜蜜照，卻於2015年11月自爆離婚。

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