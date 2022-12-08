林青霞罕談婚姻生活　新書寫家人成禁忌　揭邢李㷧為娶她付出代價

影壇「東方不敗」林青霞斜槓作家身分，自2011年發布首部散文集《窗裡窗外》後，陸續推出多部作品，今年再推出第4本《青霞小品》。林青霞接受台媒《TVBS看板人物》主持人方念華獨家專訪，罕見的透露她幸福的婚姻生活和未來規劃。



方念華表示，在林青霞的四本作品中，可以窺見她的生活模式，但卻鮮少提及丈夫，可以說是「連驚鴻一瞥都談不上」，直言：「青霞姐妳是不是跟我們中年的女人一樣，不太注視先生了？」

林青霞連忙回應：「不是啦，不是啦！」方念華隨即追問：「您的丈夫邢李㷧在著作中只出場一次的原因是什麼？是為了要保留隱私嗎？」

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林青霞表示，因為自己的丈夫和女兒都非常低調，其實一直對他們感到很抱歉，丈夫娶她要付出的最大代價就是必須出現在傳媒上，家人都不喜歡頻繁出現在大眾面前，所以對於她來說，把過多的家庭生活寫入作品中是禁忌，只有偶爾會透露一點點，但不能讓他們知道，若被知道的話，丈夫和女兒可能都會生氣。林青霞說，因家人皆不喜愛受關注，自己回香港後，家裡的人甚至不讓她在房屋裡拍照。

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除了寫作，林青霞同樣也愛繪畫，方念華詢問：「如果要妳選擇一個東西來畫妳先生，妳會是用簡單明快的線條素描，還是用輕輕淡淡的水彩畫，或者要用濃厚、厚重的油畫，最能夠畫出他的特質？」林青霞說：「就是一張白紙，什麼都不畫」，方念華感嘆：「這個答案，好啦，我服了，碰到作家沒辦法」。

林青霞在今年獲得「香港大學名譽博士」的學位，她表示，當得知此消息時，並不覺得自己有資格得到這個學位，難以欣然接受此殊榮，但後來她轉念思考，自己應該要做得更好來接近「名譽博士」的榮譽，不要辜負大家對她的期望。

「香港大學名譽博士」變成對林青霞的一個光源、一絲光線。方念華詢問，寫作對於她來說，會不會變成沉重的事情？林青霞回應：「寫作會成為我人生的一大部分，我的人生都會以寫作為主。」

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