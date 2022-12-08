賈靜雯罕曝光5歲細女波妞靚相　五官超精緻　長大後肯定變大美人

賈靜雯的3個女兒都遺傳媽媽的美貌，17歲的大女兒「梧桐妹（Angel）」近來喜愛在社交平台上展現自我，分享化妝、穿搭，引起不少討論；最小的波妞也已5歲，賈靜雯日前在限時動態上分享了好友與波妞的合照，場景似乎是在一場宴會，而波妞身穿優雅洋裝、露出微笑，宛如小淑女，和以往活潑搞笑的模樣很不一樣。



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賈靜雯與修杰楷過去經常曝光兩個女兒咘咘、波妞的生活動態，不過隨著孩子長大，咘咘也開始上小學，已經許久沒有分享波妞近照。而波妞之前因為頑皮，摔斷了大門牙，因此裂嘴笑就會「漏風」，不過修杰楷曾表示，波妞自己一點也不在意，爸媽也覺得這樣很符合她搞笑的個性，之後換牙仍會再長出牙齒。

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賈靜雯分享的照片中，透露波妞是與契媽合照，而照片中波妞身穿「小香風」白色洋裝，梳起公主頭，頭上還別有一朵白色小花，相當優雅。賈靜雯之前也曾形容，波妞長得很像混血兒，家人們都認為，波妞長的最像婆婆，也就是修杰楷的媽媽、賈靜雯的奶奶。

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