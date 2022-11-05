17歲星二代IG密密曬身材原來想拍拖　向網友公開2擇偶條件招男友

台灣藝人修杰楷和賈靜雯結婚多年，陸續迎來可愛女兒咘咘、Bo妞，還有賈靜雯和前夫所生的大女兒梧桐妹（Angel），一家五口和樂融融，夫妻倆也不時會在社交平台上分享生活日常。而剛滿17歲的梧桐妹，近日頻繁在IG曬出美照，由於穿著轉變成熟，一度引發外界關注，日前她在IG限時動態回覆網友提問，提及喜歡的異性類型，還大方徵友，再度掀起議論。



梧桐妹日前在IG發出限時動態回應網友的問題，其中一題問及「喜歡什麼樣子的男生」，梧桐妹先寫下大大的「帥哥」2字並附上眼冒愛心的表情符號，不過也補充說明：「但重要的是個性要好！」接著她在下方還以較小的字公開徵友：「可以來介紹幾個哈哈哈！」

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另外對於網友提問：「可以聊聊天認識嗎」、「為什麼英文這麼強」，梧桐妹也分別回覆：「可以可以」、「嗯，我可以教你呀嘿嘿」，還有人用英文寫下：「slayyyyyy」，大力稱讚梧桐妹「棒極了」，對此梧桐妹也以「slay girl」做回應。

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