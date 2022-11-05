她和她的她｜48歲賈靜雯凍齡美譽揚威英國　4大保養：飲食分順序

【她和她的她｜賈靜雯凍齡】台劇《她和她的她》於Netflix播放不久，便引起不少熱議，瞬即登上當地收視榜首。劇集演員陣容強勢，其中影后賈靜雯演技爆發，與吳慷仁飾演一對夫妻，常被丈夫「冷暴力」對待，因而變得膽小、言聽計從。

不過在現實裡，賈靜雯和修杰楷的婚姻美滿幸福，雖是差9年的姊弟戀，但兩人看來都很年輕，像對30歲出頭的夫妻，令人羨幕。到底現年48歲的賈靜雯有何凍齡心得呢？



【她和她的她｜賈靜雯凍齡】賈靜雯於《她和她的她》演技爆發，被丈夫吳慷仁經常冷暴力對待。(劇照)

【她和她的她｜賈靜雯凍齡】有別《她和她的她》的角色，賈靜雯現實的婚姻美滿。(劇照)

賈靜雯出道逾30年，憑2002年《倚天屠龍記》的趙敏一角，贏得不少知名度，紛讚揚她的美貌。雖花樣年華時期早已遠去，但她仍守住不易老去的膚質和身形，甚至在4年前被英國媒體《Daily Mail》盛讚看來比真實年齡細一半有多，讓人好奇她的不老秘笈。

【她和她的她｜賈靜雯凍齡】賈靜雯和修杰楷看來像對30歲出頭的夫妻。(IG@alyssachia)

【她和她的她｜賈靜雯凍齡】賈靜雯曾於《倚天屠龍記》演趙敏。(劇照)

【她和她的她｜賈靜雯】凍齡法一：飲食順序



吃美食時易眼闊肚窄，讓人從中吃過量。賈靜雯對飲食都是點到即止，曾在訪問表示，自己有個飲食順序：在飲紅酒前，先吃點油脂打底護胃，再食蔬菜，其後澱粉，最後甜品。她所說的油脂，是較健康的豆漿和牛油果，這樣亦能添飽腹感，減少攝取澱粉，而甜品也僅為過口癮，每次吃一兩口便夠。當體內糖分減少，便可緩慢肌膚衰老。

【她和她的她｜賈靜雯凍齡】賈靜雯在飲食養生方面有一套方法。(IG@alyssachia)

【她和她的她｜賈靜雯】凍齡法二：卡路里賒借法



有時節日慶功難免有飯聚，正常都會放肆一番。賈靜雯也不例外，並會事前賒借第二天的卡路里攝取量，讓自己在享受盛宴後，才償還「卡路里債」。賈靜雯曾在訪問分享，進食大餐後的一日，會大量喝水，並吃青瓜助排走體內多餘水份，以促進血液循環，亦會多吃蔬果，飲食以清淡為主，並配簡單的走路運動，來消耗卡路里。

【她和她的她｜賈靜雯凍齡】賈靜雯會做重訓練肌。(IG@alyssachia)

【她和她的她｜賈靜雯凍齡】賈靜雯靠運動修身。(IG@alyssachia)

【她和她的她｜賈靜雯】凍齡法三：靠瑜伽增肌減脂



要練出好看身形，運動是必須的。賈靜雯認為現階段的自己，較需「增肌減脂」，以保護關節和骨骼。賈靜雯會多做重訓和瑜伽，不僅訓練肌耐力，同時舒展筋骨，達致相輔相成作用。賈靜雯更謂，瑜伽適合女生，可達致身心平衡，若導師教得好，更舒筋活絡，身體頓感輕盈，情緒也得以平靜舒暢。

【她和她的她｜賈靜雯凍齡】賈靜雯睡前不玩手機。(IG@alyssachia)

【她和她的她｜賈靜雯】凍齡法四：睡前不玩手機



若身體太疲累，會發出飢餓訊息，讓人忍不住食東西，特別在深宵時刻。不過，吃宵夜既會增一天熱量攝取，又會造成胃部負擔，加上隨年紀新陳代謝減慢，賈靜雯已有十多年戒掉這習慣。但若通宵工作的話，她亦會自備麥片、餅乾或紅棗果腹，並同時限制食量。此外，手機屏幕釋放的藍光，容易擾亂日常作息，自言難入眠的賈靜雯，會在睡前兩小時不看手機，並播音樂放棄，讓自己能夠睡個美容覺。