賈靜雯上下開衩造型難駕馭　普通人著秒變大媽　對比圖讓網民爆笑

台灣電影圈年度盛事「第59屆金馬獎頒獎典禮」日前於台北國父紀念館盛大舉行，影后由張艾嘉睽違36年第3度勇奪，影帝則由黃秋生首次抱走殊榮，而賈靜雯擔任本屆金馬影帝頒獎嘉賓，一出場就以一襲超大尺度禮服引來全場驚呼，連禮服設計師都忍不住轉發賈靜雯的貼文，大獲盛讚。不過就有曾買過同款禮服的網友表示，這件禮服相當難駕馭，還附上套上去秒變大媽的照片，笑翻全網。



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第59屆金馬最佳男主角獎，由暌違23年再獲提名的黃秋生終於奪得，台上對已逝母親喊話的感言惹哭眾人，而頒發影帝環節另一大亮點便是擔任頒獎嘉賓的賈靜雯，只見賈靜雯身穿上開衩到肚臍、下開衩至腿根的火辣禮服，性感又不失莊重氣質，一現身就引爆全場拍手歡呼，典禮後賈靜雯也PO出絕美後台照，還被禮服設計師Eli Mizrahi親自轉發到IG，讓賈靜雯驚喜直呼：「竟然被設計師轉發！」

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賈靜雯破尺度的禮服畫面一出，驚艷現場與螢幕前的觀眾，讓廣大網友紛紛盛讚：「美到我要飆高音了」、「氣場太強！儼然是國際巨星、襯出大會最高潮」、「太美太辣的女神」，不過就有買過類似禮服的「苦主」表示，曾為了尾牙在網路上購買同款的禮服，只不過中空開岔改為「薄紗」，沒想到穿上後就像是「絲襪套頭」，身材缺點展露無遺「如肉粽」，讓網友相當崩潰，而真實試穿照一曝光，也讓眾人全笑翻。

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