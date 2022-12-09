王大陸認愛！女友身份遭網民極速起底　28歲大馬女神失婚後遇真愛

【蔡卓宜／王大陸】31歲台灣男星王大陸，2015年因演出電影《我的少女時代》爆紅，隨後將演藝事業轉往大陸發展，而王大陸從去年開始就傳出與28歲的馬來西亞歌手蔡卓宜熱戀，甚至多次在街頭遭直擊，但兩人始終沒有對外承認，今（9）日兩人雙雙公佈戀情，甜稱對方是「男女朋友」，而蔡卓宜來頭可不小，有著「大馬女神」的稱號，還曾有過一段婚姻。



蔡卓宜出道前是一名彩妝師及平面模特兒，憑著超高顏值與甜美笑容成為網紅，IG累積超過百萬粉絲追蹤，在星馬頗具知名度。後因參加大陸女團選秀節目《青春有你 第二季》在大陸爆紅，不過蔡卓宜在過去曾有一段失敗的婚姻，2016年與圈外男友Ivan Soh結婚，但婚姻僅維持短短3年，就因個人原因離婚，當時遭大陸網友起底後，在選秀節目上也掀起了輿論。

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而其實王大陸與蔡卓宜的戀情在去年5月就已露餡，兩人被直擊在路邊擁吻，但雙方卻始終未鬆口承認戀情。不料在同年12月26日蔡卓宜的粉絲微博，卻無預警發表聲明指出「蔡卓宜目前單身，以前確實有過交往對象，不過現在已和平分手」，在網路上掀起熱議。但今年1月卻有大陸網友曬出影片，直指王大陸和蔡卓宜在江邊騎單車有說有笑，瞬間粉碎分手傳言，如今兩人修成正果，也算美事一樁。

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