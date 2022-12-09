風吹半夏 | 趙麗穎零filter曝瑕疵反獲讚　網友：毛孔黑頭都看到

趙麗穎、歐豪、李光潔領銜主演的內地劇集《風吹半夏》自11月27日首播後好評不斷，尤其是趙麗穎飾演的女企業家許半夏，出身底層，媽媽因難產而死，爸爸對她不聞不問，憑藉敢闖敢拼的性格，在男性佔絕對主導地位的鋼鐵行業中闖出一片天，感染力十足。



《風吹半夏》背景在上世紀90年代。（劇集海報）

比起很多85後女演員仍在偶像劇中兜圈，趙麗穎近年似乎開始轉型，演出一些嚴肅題材，而在該劇中，她的狀態也非常真實，毫不畏懼暴露臉部「瑕疵」，包括凸起的眼袋、法令紋、鼻尖的毛孔、圓潤的臉頰、雙下巴等，還有一些土氣、髮型凌亂、萎靡不振的模樣，在美顏、磨皮濾鏡當道的內地劇集中，實屬罕見，不過仍有些網友難以接受：「大餅臉，一臉疲態不說，還老」、「臉垮的我看不進去」、「怎麼胖了這麼多」等。

其實劇中的趙麗穎可謂是一個苦命又搏命的女性，混跡在男人圈中，又經歷感情與事業上的挫折，如果一臉嬌嫩，完全沒有老態與疲態，反而顯得不真實，且原著中的許半夏，早早地因為過度勞累變肥，她這樣的身材、容貌與妝髮才是還原角色，更有說服力。

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除此之外，日前《風吹半夏》豆瓣開分8.5，領跑同期推出的多套劇集，不少網友都大讚道：「就沖著趙麗穎沒有開大磨皮濾鏡啥的，這個分都挺值」、「趙麗穎的毛孔黑頭都能看到，天知道多少熱播的劇我一看那磨皮就想吐」、「在顏值至上、濾鏡為王的時代，看到了國產劇的希望」等。