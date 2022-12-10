古天樂當選《GQ》中國版「年度電影人」　自認沒有永遠的高光點

美國男性時尚月刊《GQ》中國版每年12月都會發布「年度人物」特輯，今次邀請10位面孔出鏡，包括古天樂、陳曉、劉畊宏、王鶴棣、白鹿、海清、虞書欣以及冬奧冠軍蘇翊鳴、網球運動員吳易昺、藝術家徐冰。



古天樂當選《GQ》中國版「年度電影人」。（微博@智族GQ）

當中古天樂當選年度電影人，今年他監製兼主演的科幻片《明日戰記》，收穫不少好評，但當雜誌訪問對這套電影是否滿意時，古天樂則謙稱滿足是不能進步的，創作永遠都不會滿意，當時覺得真的很不錯了，過一陣回頭看，發現又有更多進步空間，這十年從劇本到特效，所有內容都需要改進。

古天樂今年為宣傳《明日戰記》四處奔波。（instagram@kootinlok_louis）

從電視到電影，古天樂入行29年塑造了無數經典角色，四次提名金像獎，終於在2018年斬獲影帝，他已然成為香港電影的符號之一，如果有人為自己寫傳記，古天樂笑言作者寫就好，不用問自己，同時在他看來，傳記不是寫出來的，而是在每一個人心中，每個人都可能有一個不同的角度去看古天樂。

最近古天樂忙於創作《明日戰記》的動畫前傳，不過他表示不能劇透。（instagram@kootinlok_louis）

雖然多年來古天樂的風評一直不錯，但他自認沒有「高光時刻」。古天樂坦言，自己很少回想過去到底發生了什麼，有什麼值得紀念，能做的就是把握好這麼多年的人生經驗，向前看。他續指道，在這一行是一個漫長的過程，只能自己慢慢吸收所有東西，無論是好是壞，有高興的時候，卻仿佛沒有永遠的高光那個點。