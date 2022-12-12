財閥家的小兒子｜李星民突失智曬一分鐘瘋狂演技　助收視衝破20%

宋仲基主演的ViuOriginal原創韓劇《財閥家的小兒子》於上月播出以來收視節節上升，昨晚（11日）播出的第11集更衝破20%，錄得全國21.137%、首爾圈23.858%的收視，有望趕上《天空城堡》及《夫妻的世界》的收視紀錄！劇中除了有宋仲基擔正之外，另一位劇中的靈魂人物不得不提由「百想影帝」李星民飾演的順洋集團會長「陳養喆」，他與宋仲基飾演的孫兒陳導俊暗中針鋒相對，最新一集更突然失智瞬間變瘋，一分鐘的瘋狂演技更令劇迷看到嘆為觀止。



李星民飾演的順洋集團會長「陳養喆」是劇中的靈魂人物。

現年54歲的李星民因在任何一部劇集和電影都能看到他的身影而有「霸屏級演員」的稱號，不過原來出道接近40年的他也曾經歷過超過20年的默默無名時期，更一度要靠太太養。李星民於1985年以話劇演員身份出道，他早年受訪時曾表示在劇團認識了擔任編舞家的太太，並透露當時的自己因為沒錢而經常在劇場解決三餐，如果想「食好啲」都要向朋友借錢，形容自己如同乞丐一樣。可幸女方並無因此嫌棄他，但李星民自知經濟拮据，所以曾向對方提出三年內不結婚的條件，但二人最終在拍拖一年後還是決定結婚。

李星民在劇團認識了擔任編舞家的太太，二人拍拖一年後就決定結婚。

李星民坦言婚後因要養家而並無計劃生育，但太太卻於兩人度蜜月期間意外懷孕，令他一度感到驚慌：「雖然對女兒感到很抱歉，但當時聽到懷孕的消息真的標冷汗，這是我人生第一次感受到的恐懼。」他在女兒出生後決定獨自到首爾發展，同時太太都一起努力工作，一邊照顧年幼的女兒及提供老公生活費。李星民回想起獨自在首爾生活的片段仍歷歷在目，因當時的他每天都是依靠劇團送的杯麵充飢。

李星民憑《未生》橫掃百想藝術大賞等多個頒獎典禮的獎項。

直到2004年，李星民開始轉戰電視圈，憑紮實的演技廣為觀眾認識，生活逐漸變好，其後亦接家人到首爾生活。要提到他的代表作必定是2014年主演的劇集《未生》，他在劇中飾演的「吳科長」一角令觀眾印象深刻，不過他亦曾一度對自己的演技感到憂慮，坦言如果有機會重新開始，一定不會選擇做演員，反而想從事很簡單的工作。幸好李星民在演藝路上還是繼續堅持，才可讓更多的觀眾認識到他，成為現今韓國數一數二的演技派演員。

李星民在劇中大展瘋狂演技。

在最新一集突然失智瞬間變瘋，收視飆升至全國21.137%、首爾圈23.858%。

Viu Original原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》改編自同名網路小說，故事以八十年代為背景，講述出身貧寒的尹炫優（宋仲基 飾）忠誠效力順洋集團，某天他奉命為集團管理秘密資產，卻被誣陷私吞資金而慘遭滅口，後來他竟重生為順洋家的小兒子陳導俊，從此開啟第二人生！為了侵吞整個財閥家族，他逐步成長並展開一連串復仇行動，誓要在上流社會掀起腥風血雨！香港觀眾逢星期五、六、日可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼劇集的最新進度。

Viu Original原創奇幻韓劇《財閥家的小兒子》集合一眾好戲之人，包括「韓流男神」宋仲基、「百想影帝」李星民以及「氣質女星」申鉉彬等。

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