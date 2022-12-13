秦嵐被爆與小10歲魏大勛因戲生情　男方曾同楊冪傳緋聞

內地女星秦嵐2018年憑藉清宮劇《延禧攻略》翻紅後一直人氣高企，工作不斷，連續多套劇集都搭配年下男，且個個襯到絕，因此被網友認為自帶「姊弟戀」體質。



雖然已經43歲，但無論樣貌、身材都保養得宜。（微博@秦嵐工作室）

昨日（12日），有內地狗仔直播爆料，姊弟戀專業戶、W姓綜藝咖与Q姓女演員因戲生情，正在戀愛，不少網友即刻猜出是魏大勛同秦嵐，兩人去年合作劇集《關於唐醫生的一切》，在劇中譜寫姊弟戀。

秦嵐同魏大勛在劇中上演姊弟戀。（劇照）

該狗仔續指道，這位男星平時走耿直搞笑路線，私底下情商非常高，也很會「撈」，這些年專揀年上資源好的女星下手，之前與81年M姓女星有過戀情，後來與Y女星在一起過，靠甜言蜜語拿到不少好資源，可惜演技太差，沒有代表作。2014年，魏大勛曾同內地演員馬蘇傳出領結婚證，但兩人很快否認；2019年，魏大勛又同楊冪傳出緋聞，曾被影到七夕同行，着情侶鞋，戴同款帽等，直到去年才有分手消息傳出。

+ 4

今年43歲的秦嵐入行20多年，只有兩段戀情曝光，2003年她與黃曉明交往，亦是對方唯一公開承認過的前女友，更一度傳出談婚論嫁購置新房，可惜在2006年以分手告終；2008年，秦嵐與導演陸川拍拖，男方曾向她求婚被拒，兩人於2013年分手。出生於1989年的魏大勛比秦嵐小10歲，雖是中央戲劇學院表演科班出身，參演過不少影視作品，但鮮有代表作，反而在綜藝節目佔有一席之地。

魏大勛是富二代。（微博@魏大勛de工作室）

點擊睇秦嵐更多靚相：