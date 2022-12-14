王浩信首套內地處境喜劇《家有姐妹》將播　與柳岩拍對手戲

王浩信、高海寧、張振朗等前不久首度參加內地真人騷《開播！情景喜劇》，節目以以處境喜劇為主題，演員們即場表演，播出期間引起不少話題，當中獲得年度季軍的作品《家有姐妹》更拍攝為處境劇，即將於內地東方衛視首播。



王浩信加盟處境劇《家有姐妹》，特別演出中的演員們多位是德雲社的相聲演員，其他都並非知名的專業演員。（微博截圖）

今日（14日），劇集宣布定檔，並公開陣容及預告片，講述剛剛大學畢業的方家小女兒方向（楊超越飾）、面臨中年危機的姐姐方紅（柳岩）與退休後陷入迷茫的父親方明（范明飾）之間的家庭故事，由楊超越、柳岩主演，王浩信亦有作為特別主演加盟，不過所做角色暫無介紹，且劇集海報上也沒有他的身影。預告中，王浩信也只有兩個鏡頭，他以原聲國語出演，發音非常標準，且喜劇氛圍濃厚，而在主題曲片段中，亦可以見到他與柳岩有對手戲。

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雖然王浩信今年才到內地發展，但多年來通過出演無綫劇集，累積了不少劇粉，今次通過節目《開播！情景喜劇》逐漸打開內地市場，《家有姐妹》亦是他首次參演內地劇集，奈何在陣容、製作方面連網劇都比不上，身為無綫視帝，鏡頭寥寥無幾，因此有不少網友為他可惜：「啥人設啊。話說你北上太晚了，我覺得三十而已的海王很適合你」、「這大雜燴的卡司，中國情景喜劇也輝煌過，怎會如此」、「希望信號在內地沒有白辛苦。雖然我喜歡看他TVB的大男主劇，但這樣也不錯。一步步來吧」等。