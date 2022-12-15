BLACKPINK世界巡演Jennie 12秒除剩Bra　法國第一夫人睇到眼瞏瞏

韓國女團BLACKPINK在10月啟動世界巡演〈BORN PINK〉，在12月11日、12日於法國巴黎雅高體育館的演出，其中團長Jennie一度在台上「除剩Bra」，被許多粉絲拍下，網上瘋傳一遍，而演唱會另一爆點，是法國總統夫人Brigitte Macron，竟也抵擋不了她們的魅力，驚喜現身台下當起粉絲。



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BLACKPINK堪稱目前最紅女團之一，在YouTube上許多洗腦歌曲點閱破億，像是最新推出的〈Pink Venom〉、〈Shut Down〉等曲，也擄獲美國小天后Taylor Swift、Justin Bieber等人的愛戴。近日，她們更被《時代雜誌》評選為「年度最佳藝人代表」，在國際上享負盛名。

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在12號巴黎的演唱會上，被封為「人間香奈兒」的Jennie，唱到一半大尺度解放，上身直接脫到只剩黑胸罩，藍色短裙遮不住安全褲，擺腰扭翹臀的性感模樣，徹底電暈台下粉絲。整整12秒的福利放送，被底下粉絲拍下上傳到網上，許多歌迷看完後，皆表示羨慕能在現場。

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不過，本場最大亮點，一定是法國總統夫人Brigitte Macron的到來，畫面中，她身旁圍著一群黑衣保鑣，全部人忍不住直盯台上BLACKPINK的表現，該影片曝光後，同樣引來網友驚喊「聽說第一夫人是粉絲」、「我的天啊！就連夫人也是粉絲嗎！」、「看來一樣擋不住BLACKPINK的魅力阿，我懂」。

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