CELINE全新夢幻奶油黃色手袋！BLACKPINK Lisa率先換上經典款

CELINE奶油黃色手袋︳各大品牌的2023春夏系列都陸續登場，備受無數女生青睞CELINE日前已經釋出多款色彩鮮明的手袋，在配色上一改以往，其中溫和且明亮的奶油黃色，相當引人注目！而CELINE品牌大使BLACKPINK Lisa也在Instagram上，率先示範使用2023春夏系列的新手袋，不少女生在看到後，都留言說想加入購買清單﹐以下一起來看看4款2023春夏系列奶油黃色新手袋！



CELINE2023春夏系列｜緞面小牛皮迷你型16手袋 HK$ 27,000

被譽為「人間CELINE」的BLACKPINK Lisa，近日已經率先換上2023春夏系列新手袋，這次先用上了奶油黃色的緞面小牛皮迷你型16手袋，延續手袋以往的精緻優雅外型，容量相當足夠，很適合一般上班族女生。而且這次換上了柔和的奶油黃色，以及是由Lisa演繹這款手袋，定必一上架就引起搶購熱潮！

CELINE2023春夏系列｜光滑小牛皮AVA手袋 HK$ 16,000

CELINE2023春夏系列｜光滑小牛皮AVA手袋 HK$ 16,000（截自 CELINE官網 ）

半月形的腋下包相信在2023春夏依然大熱！CELINE2023春夏系列的這款半月形手袋以光滑小牛皮打造，簡約的線條精緻且時尚，配上奶油黃新色﹐增加了甜美氣息﹐因此無論是型格的時尚造型，還是春夏溫柔的造型，都相當合適。

CELINE2023春夏系列｜亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE手袋 HK$ 29,500

CELINE2023春夏系列｜亮面小牛皮TEEN TRIOMPHE手袋 HK$ 29,500（截自 CELINE官網 ）

CELINE的經典手袋TEEN TRIOMPHE，同樣換上了奶油黃新色！以圓潤的boxy 造型配上品牌標誌性的TRIOMPHE金色浮雕雙C鎖扣，設計簡潔且百搭。此外手袋採用了調校式肩帶，可隨意變換不同揹法，營造多變造型，無論是正式的場合、約會、隨性日常都能輕鬆駕馭。

CELINE2023春夏系列｜亮面小牛皮TRIOMPHE肩揹袋 HK$ 23,500

CELINE2023春夏系列｜亮面小牛皮TRIOMPHE肩揹袋 HK$ 23,500（截自 CELINE官網 ）

同樣是品牌經典手袋的TRIOMPHE，在2023春夏系列中亦換上了奶油黃色，這款肩揹袋的老花款本身已經是備受很女生們喜愛，相信柔和明亮的新色上架後，亦會引起一陣熱潮！TRIOMPHE內有三個隔層，以及設有內部拉鍊口袋和平口袋，而且容量相當足夠，使得手袋實用性相當高。

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